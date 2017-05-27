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Белорус выполнил трюк Гудини: прыгнул с 25-метровой высоты в рубашке и выпутался из нее
27.05.2017 22:47 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусский иллюзионист Сергей Островский выполнил трюк Гудини: он прыгнул в с 25-метровой вышки в смирительной рубашке. После этого, вися вниз головой с завязанными глазами, он освободился из сковывающей одежды.
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Белорусский иллюзионист Сергей Островский выполнил трюк Гудини: он прыгнул в с 25-метровой вышки в смирительной рубашке. После этого, вися вниз головой с...
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