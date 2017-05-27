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Тракторный балет в День рождения МТЗ
27.05.2017 22:35 — Новости Культуры | Tut.by
В День рождения Минского тракторного завода состоялась премьера нового вида искусства, как сообщила пресс-служба предприятия, — тракторный балет. Завораживающее шоу длилось больше 20 минут, за ним следили камеры TUT.BY на земле и в воздухе.
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В День рождения Минского тракторного завода состоялась премьера нового вида искусства, как сообщила пресс-служба предприятия, - тракторный балет. Завораживающее...
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