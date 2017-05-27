МИНСК, 27 мая — Sputnik. Картину российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" покажут в кинотеатрах Минска уже в следующий четверг, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".



© REUTERS Eric Gaillard Томатно-красная дорожка Канн: звезды, наряды и кино 22

Режиссер Андрей Звягинцев — один из самых заметных и успешных современных российских деятелей кино. Его новая драма "Нелюбовь" была представлена в первые дни престижного Каннского кинофестиваля и сорвала там бурные овации, а вскоре посмотреть новый фильм Звягинцева смогут и минчане.

В прокат в Минске фильм "Нелюбовь" выходит 1 июня — его будут показывать кинотеатры "Мир", "Беларусь", "Центральный" и Falcon Club.

На данный момент планируется показывать "Нелюбовь" вплоть до 11 июня, однако при зрительском успехе время проката могут и увеличить.

В центре сюжета фильма "Нелюбовь" — история разводящейся супружеской пары и их 12-летнего сына. Фильм уже получил множество восторженных отзывов от кинокритиков и первых зрителей.

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