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Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в белорусский прокат 1 июня

27.05.2017 20:15 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мая — Sputnik. Картину российского кинорежиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" покажут в кинотеатрах Минска уже в следующий четверг, сообщили Sputnik в столичном "Киновидеопрокате".

Фильм "Нелюбовь" Звягинцева выйдет в белорусский прокат 1 июня
© REUTERS Eric Gaillard
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Режиссер Андрей Звягинцев — один из самых заметных и успешных современных российских деятелей кино. Его новая драма "Нелюбовь" была представлена в первые дни престижного Каннского кинофестиваля и сорвала там бурные овации, а вскоре посмотреть новый фильм Звягинцева смогут и минчане.

В прокат в Минске фильм "Нелюбовь" выходит 1 июня — его будут показывать кинотеатры "Мир", "Беларусь", "Центральный" и Falcon Club.

На данный момент планируется показывать "Нелюбовь" вплоть до 11 июня, однако при зрительском успехе время проката могут и увеличить.

В центре сюжета фильма "Нелюбовь" — история разводящейся супружеской пары и их 12-летнего сына. Фильм уже получил множество восторженных отзывов от кинокритиков и первых зрителей.

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Теги: Минск
 
 
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Картину уже восторженно приняли на Каннском кинофестивале, а скоро ее смогут посмотреть и белорусы.

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