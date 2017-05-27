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Возле здания Копыльского районного Центра культуры установили новую декоративно-цветочную композицию в виде рояля
28.05.2017 — Новости Культуры | Слава працы (Копыль)
Гэтую прыгожую форму ландшафтнага дызайну стварылі самі работнікі названай установы. Для асновы выкарыстоўваўся сапраўдны інструмент, у якім пасадзілі кветкі.
Увогуле, апошнім часам у Капылі ўсё часцей з’яўляецца нешта новае і цікавае. У гэтых месцах з задавальненнем могуць прайсціся або сфатаграфавацца жыхары і госці горада.
Павел ШЭІН
Фота аўтара
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Возле здания Копыльского районного Центра культуры установили новую декоративно-цветочную композицию в виде рояля
Гэтую прыгожую форму ландшафтнага дызайну стварылі самі работнікі названай установы. Для асновы выкарыстоўваўся сапраўдны інструмент, у якім пасадзілі кветкі....
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