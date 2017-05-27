Откровенная история Татьяны Самойловой: любить умеют только мертвых

Впервые бывший гражданский муж Татьяны Самойловой, писатель, кинорежиссер и путешественник Соломон Шульман, который уже много лет живет в Австралии, дал откровенное интервью Sputnik, в котором откровенно рассказал, какой была их семейная жизнь с известной актрисой.



© Sputnik Георгий Тер-Ованесов Откровенная история Татьяны Самойловой: дорогой мой человек

В первой и второй частях материала мы рассказали о необычном знакомстве пары. На этот раз речь пойдет о расставании Соломона и Татьяны и последних годах жизни актрисы.

Уехать не позволило воспитание

В то время Таню приглашали снимать­ся многие киностудии мира, в том чис­ле и Голливуд. Еще до нашей "Анны Ка­рениной" американцы предлагали ей эту экранизацию, и Сергей Павлович Урусевский — оператор фильма "Летят журавли", да и вообще величайший оператор своего времени — шепнул ей тогда: "Соглашайся и оставайся". Но советское воспитание Татьяны и ее искренний, а не показной патриотизм были сильнее. Тогда ведь в советской интерпретации остаться на Западе значило "предать Родину". Если бы она тогда сказала "да", то вся ее жизнь пошла бы по другому пути, но она сказала "нет". И как это сегодня ни по­кажется диким и неправдоподобным, но при всей ее мировой звездности и сла­ве у нас даже не было где жить. Жили мы, снимая ком­наты в коммуналках чужих квартир.



© Sputnik Рудольф Алфимов Оператор фильма "Летят журавли" Сергей Урусевский уговаривал Татьяну Самойлову сниматься на Западе

Сегодня нередко пишут, что Самойлова отказалась от приглашения в Голливуд и не осталась на Западе, потому что по пятам за ней ходили агенты КГБ, наблюдая за каждым ее ша­гом, копаясь в ее чемоданах и так далее. Все это так и не совсем так. Агенты действительно ходили по пятам, но при желании Татьяна могла остаться. Ее "нет" было ее решением, продиктованным ее понятием патриотизма. И еще — лично мне она сказа­ла: "Если бы я тогда осталась, что было бы с папой и с мамой".



© Sputnik В. Бондаревская Откровенная история Татьяны Самойловой: время счастливой юности

При всей независимости характера Таня в то же время была совершенно законопослушным советским челове­ком, почитающим власть. Если бы не это советское законопослушание, то вся ее жизнь могла сло­житься совершенно иначе. Успех филь­ма "Летят журавли" был настолько ошеломляющим, что Таню смело мож­но было отнести к суперзвездам первой мировой тройки, хотя, как известно, Хрущев назвал героиню фильма "шлю­хой". И вообще, если бы французский кинорежиссер-оператор Клод Лелуш, приехавший в это время в Москву, не увидел на "Мосфильме" только что за­конченную работу своего коллеги Сер­гея Павловича Урусевского "Летят жу­равли", то никаких фестивалей для этого фильма не было бы. После оцен­ки Хрущева дирекция "Мосфильма" не собиралась отправлять фильм на фестиваль, и лишь восхищение и напори­стость Лелуша, сообщившего об этом фильме руководству Каннского фести­валя, изменили судьбу фильма.



© Sputnik Галина Кмит Если бы Клод Лелуш не увидел на "Мосфильме" только что законченный фильм "Летят журавли", у него бы, скорее всего, не было никаких оглушительных побед

Вообще надо сказать, что Сергей Павлович Урусевский сыграл в судь­бе Тани огромную роль. Он и его жена Белла Мироновна Фридман обожали Таню, как дочь. Это я наблюдал, бы­вая у них в гостях. Я не раз приставал к Сергею Павловичу — как вы снимали эту сцену, почему это снято так, а не иначе? Он лишь улыбался и отмахивал­ся — не знаю, так мне казалось. И это "не знаю" было очень искренним. Та­лант, как правило, работает на инту­иции. А Сергей Павлович был не про­сто талантлив, он был гениальным ки­нооператором, внесшим в это искусство много того, что используется сегодня его коллегами во всем мире.

Девушка всеобщей мечты

Семье Самойловых я благодарен за глубинное погружение в мир театра и кино, за те посиделки и застольные раз­говоры, которые формировали во мне — тогда еще студенте — понимание жиз­ни в искусстве. Здесь я встретил та­ких ярких личностей, как Борис Николаевич Ливанов, Михаил Иванович Царев, Борис Федорович Андреев, Цицилия Львовна Мансурова, Юрий Василье­вич Катин-Ярцев и многих других, име­на которых украшают сегодня энциклопедию российского театра. Их рассказы о жизни, о времени и о себе — это бес­ценные университеты.

Все они обожали Таню. Их теплое отношение к ней рикоше­том отражалось и на мне. А как было радостно, когда при­ходили нежные письма из Парижа от Нади Леже — художницы и жены вели­кого скульптора и живописца Фернана Леже, с которой Таня дружила мно­го лет. Эти сохранившиеся у меня письма и ре­продукции картин, подаренные нам На­дей, и сейчас передо мной. Вот могу прочитать строчки из них: "Танечка, дорогая, милая. Я все вре­мя думаю, как там Таня?.. Как она вы­глядит?.. Все говорят, что с каждым днем лучше и красивее. Муж хороший, все говорят. Я еще не видела его, но ведь он мой земляк. (Надежда Ходасевич-Леже, как и Соломон, родом из Беларуси — Sputnik). На будущий год, если все будет хорошо, вы приедете с мужем к нам на лето. Целую тебя и мужа…". Или вот другое: "Дорогая, родная Танечка — с Новым годом! Надеюсь, что у вас все хорошо, и что муж хороший, и что ты, Танечка, жена хорошая".



© Sputnik Борис Приходько Несмотря на всю свою известность Татьяна была очень проста в общении и отлично находила общий язык с людьми разного социального уровня

При всей своей звездности Таня в то же время умела легко общаться с людьми любого социального уровня. Помню нашу поездку в Челябинск. Я ехал сни­мать документальный фильм о детских колониях и малолетних преступниках, а Таня поехала со мной. Оставив съемоч­ную группу в гостинице, я решил день-другой поколесить по области, чтобы по­чувствовать натуру, где будем снимать. Водителем у нас был молодой парень, недавно вернув­шийся из армии и знавший область не очень хорошо. А карт и указателей тогда почти не было. Одним словом, заблуди­лись. А расстояния здесь огромные, из­меряются не километрами, а бесконеч­ными российскими верстами. Спрашива­ем у какого-то мужичка на телеге, как проехать туда-то. Он говорит: тут неда­леко, верст триста прямо, потом нале­во. Помню, как притихла Таня, поджав ноги и уснув у меня на коленях, — она ведь не привыкла к путешествиям тако­го рода.

Заехали мы в какое-то поселение. Грязь по колено, буксуем. Идет парниш­ка, я у него спрашиваю: "Как деревня-то называется?". А он, обиженно: "Это не деревня, а город. Фершампенуаз". У меня глаза на лоб полезли: "Как?" — переспрашиваю. "Фершампенуаз. Что не ясно?— говорит пацан. — А там дальше Париж, Берлин, Варна и Лейп­циг". Чувствую, что схожу с ума. Оказалось, все верно. Когда-то, в наполео­новские времена, когда русские дошли до Парижа, солдатам, которые отличи­лись в боях, царь-батюшка давал наде­лы земли в этих краях. И тут возника­ли деревни, которые назывались име­нем того европейского города или ме­ста, где служивый отличился. Отсюда и пошла эта "Европа".

Заночевали мы с Таней в Фершампенуазе, и весь поселок тоже чуть с ума не посходил — шутка ли, с неба в эту глушь нежданно-негаданно свалилась Вероника — Татьяна Самойлова. Бабы начали что-то готовить в русской печи, чтобы нас угощать, а Таня схвати­ла ухват и тоже начала шуровать горш­ками, вызывая восторг посельчан. Я даже удивился, что она так ловко оруду­ет ухватом.



© Sputnik РИА Новости Каждая девушка, на которой война оставила свой отпечаток, видела в Веронике - Тане - себя

Не меньший ажио­таж вызвало и появ­ление Тани в детской колонии "Атлян" под Челябинском, где я снимал. Как сказал начальник колонии, "вы превратили нас в детский сад!": ма­лолетние преступ­ники, а среди них и убийцы, стали милы­ми ягнятами, а сви­репые надзиратели — добрыми дядьками. Всем хотелось понра­виться Татьяне Са­мойловой — девушке всеобщей мечты!

Кстати, я не раз слышал разговоры об актерской красо­те. Красива ли была Татьяна Самойлова? Одни считают, что очень красива, с ее рас­косыми глазами белки. Другие — что она обычная милая девушка. По-моему, все правы, смотря для кого что важно. Для меня, например, красота — это в первую очередь не формы тела, а то внутреннее свечение, которое исходит от человека. А если совпадает и то, и другое — то это уже божественная красота.

Татьяна Самойлова была всеобщей лю­бимицей не за гибкость фигуры или утон­ченность лица, а за народность обра­за. Каждая российская девушка, на ко­торой война оставила свой отпечаток — а таких были тысячи и тысячи — видела в Веронике — Тане — себя. В этой незвездности, возможности идентифицировать себя с ней и был заложен звездный успех Са­мойловой.

Мальчишки колонии увидели небожительницу, которая оказалась простой, ми­лой, понятной. Как же было не влюбить­ся в нее. И они влюблялись. Сколько за­писок с детскими признаниями в любви и обещаниями исправиться получила тогда Таня! А когда мы уезжали, ее буквально затискали в объятиях и забросали подар­ками. "Малолетние преступники", как их здесь называли, подарили ей ее же пор­трет, нарисованный одним из них. На пор­трете Таня выглядела для них "своей", то есть немного "приблатненной". К портрету были приложены нехитрые, детские, но теплые и искренние стишки. Помню на­чало:

"Вы к нам пришли, и мы вам рады,

Мы будем помнить эти дни…

Из этой сумрачной ограды

Застынут в памяти они".

Без упреков, ссор и обид

Много лет спустя, где-то в нача­ле 1980-х, уже живя в Италии и буду­чи в гостях у Джузеппе Де Сантиса, — ве­ликого итальянского режиссера, одного из основоположников неореализма, — я как-то спросил у него, почему он пригласил Таню в свой фильм "Они шли на восток" на такую незначительную вто­ростепенную роль. Пеппе — как зва­ли Де Сантиса друзья — ответил: "Другой женской роли для нее там не было, но даже на эту роль заполучить Татьяну было очень сложно… Ваши власти дер­жали ее буквально в клетке, а видеть, как она страдает без работы, разрыва­лось сердце — я всегда был поклонни­ком ее таланта… А само присутствие Татьяны в фильме поднимало его зритель­ский престиж неимоверно".

Но все это были крохи, а не настоя­щая работа, достойная большой актри­сы. Таня из месяца в месяц приходила на "Мосфильм" с одним и тем же вопросом: "Есть ли работа?". Ей отвечали: "Пока нет". А теперь приплюсуйте ко всему это­му еще и нашу неустроенность, жизнь в чужих коммунальных квартирах, да и советское бездене­жье, ибо богатыми мы никогда не были. Я еще был студентом, хоть и подрабатывал в "Альманахе кинопутешествий", а Таня до "Анны Карениной" долго не снималась и жила фактически на небольшую зарпла­ту от Театра киноактера.



© Sputnik А. Поликашин Итальянский режиссер Джузеппе де Сантис (справа) и Татьяна Самойлова с творческим коллективом советско-итальянского фильма "Они шли на восток" в зрительном зале кинотеатра "Россия"

Вот так звездность вдруг оборачива­ется другой своей стороной. Звездность всегда имеет не видимую миру изнанку, не видимые миру слезы, но у каждого они свои. Дико сегодня читать сохранившие­ся у меня черновики писем всемирной ки­нозвезды Татьяны Самойловой к совет­ским властям — "нам с мужем негде жить, дайте, пожалуйста, квартиру". Дали, когда это было уже не нужно ни ей, ни мне.

Почему мы расстались? Я не играл первую скрипку ни в нашем с Таней сближении, ни, пожалуй, в нашем расста­вании тоже. Жизнь распорядилась сама. Снимали мы тогда с Таней однокомнатную квартирку на краю Москвы в Новых Черемушках. Это была холодная неуютная пятиэтажная "хрущевка" без лифта. А в это время шли съемки и репетиции "Анны Карениной", требовав­шие от Тани полной отдачи сил. Ей необходи­мо было повышенное внимание, забота и уход. Я не мог ей этого дать и в силу на­шей житейской неустроенности, и в силу того, что сам был полностью поглощен работой над сценарием "Ядерный век". Не помню уж по чьей инициативе — возможно и по моей — мы решили, что Тане на период съемок лучше пожить в родитель­ском доме, где она в полной мере полу­чит от мамы уход, тепло и заботу. Вот так и начался наш раскол — без ссор, упре­ков или обид…

А потом было много других событий — у Тани с "Анной Карениной", у меня со сценарием "Ядерный век". Мы рас­стались и встретились лишь через много лет в московском Доме кино. Таня была тогда уже со своим малолетним сынишкой Ди­мой… Там произошла забавная сцена. "Привет, Белочка!" — крикнул я ей. "Мама, откуда дядя знает, как тебя зовут?" — удивился сынишка. "Это секрет!" — загадочно улыбнулась Таня.

Полвека одиночества

После той встречи с Таней прошло еще немало лет, и мы опять встретились в том же Доме кино. "Привет, Танюша", — сказал я ей. Таня рассеянно посмотрела на меня. "Мы с вами где-то встречались?!" — не то с во­просом, не то с восклицанием сказала она. "Да, Танечка, встречались", — ска­зал я. "Боже, прости!" — вдруг воскликну­ла она и обняла меня.

Наш разговор был странен. "Как Бетти поживает?" — спросила Таня, имея в виду мою старшую сестру, с которой она была дружна. — "Бетти давно умерла, Танеч­ка", — сказал я. "Что ты говоришь, — уди­вилась Таня, — я ведь ее недавно виде­ла". Другими словами, Таня уже была немного "не в себе".

И опять шли годы. Иногда до меня до­ходила слухи о событиях, связан­ных с Таней. Информация эта не была ра­достной — одиночество, болезни, смерть родителей. А однажды меня пригласил один из российских федеральных каналов принять участие в фильме о Татьяне Самойловой — "Пятьдесят лет одиночества". Мотивировка была проста — помочь боль­ной нуждающейся актрисе. Естественно, что я согласился без колебаний. В этом фильме принимали участие многие ува­жаемые мною люди — в том числе Алек­сей Баталов, Василий Лановой и другие друзья Татьяны Евгеньевны. К сожалению, результат не оказался положитель­ным. Разве что любители чужого горя насладились в полной мере. Как бы там ни было, но после этого ни один из назван­ных мною друзей Тани в подобных пере­дачах больше не соглашался участвовать.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Народная артистка Татьяна Самойлова на церемонии открытия XXIX Московского международного кинофестиваля

А спустя время телевидение "праздно­вало" 55-летний юбилей фильма "Летят журавли". У меня нет слов, чтобы опи­сать тот моральный уровень, который ца­рил на экране. Старую и не совсем здо­ровую женщину со многими нелегкими жизненными проблемами, не ясно понимающую, что вокруг происходит, само­довольные сытые "тележурналюги", ерничая и смакуя чужое горе в угоду низкопроб­ному рейтингу, буквально раздевали на экране. Скрытая камера тайно из-за угла снимает тяжело бредущую по улице бед­но одетую женщину, а комментатор "со вкусом" рассказывает о ее жизни. О том, как она изо дня в день обходит близлежащие кафе и рестораны в надежде, что кто-нибудь ее узнает и накормит. Каждый день она заходит в эти кафешки и чита­ет меню, но никогда ничего не заказыва­ет — не на что. И вот, наконец, официант сжалился над ней и принес стакан чая и бутылку воды. И все это в кадре, тайно подсмотренное скрытой камерой.

Камера заглядывает к ней в шкаф — смотрите, у нее еще осталось несколько шуб — давно съеденных молью, которые когда-то дарили поклонники великой ки­нозвезде. И все это по центральному телевиде­нию на весь мир!

Поговорите с коллегами Татьяны Евге­ньевны по актерской гильдии, и они рас­скажут, как почти взламывали дверь ее квартиры, чтобы спасти великую актрису от холода и темноты — все было отключе­но за неуплату — нет денег. А в другой программе представитель­ница Гильдии киноактеров Союза кинематографистов, обиженная критикой зала, сообщила, что все это неправда, Татья­на Евгеньевна ни в чем, кроме общения, не нуждается, так как Союз кинематогра­фистов активно помогает ей, доплачивая 600 рублей в месяц… Да-да, вы не ослы­шались: шестьсот рублей в месяц, двад­цать-тридцать долларов. За актерскую мировую славу нашего кино…



© Sputnik Сергей Гунеев Татьяна Самойлова во время вручения Ордена Почета президентом РФ Дмитрием Медведевым в Кремле

А однажды я нашел в своем почтовом ящи­ке журнал — "Тайны звезд", с которым до того знаком не был. Вот он: №37 от 9 апреля 2013 года. На обложке фотография ста­рой женщины в больничном одеянии с растерянной улыбкой и широко открыты­ми глазами. Через несколько страниц эта же фотография повторяется общим пла­ном. Теперь мы видим несчастную бабуш­ку уже во весь рост — с опухшими веноз­ными ногами, в стоптанных шлепанцах на босу ногу.

А дальше идет текст, который я даже цитировать не решаюсь — о том, сколько было выкидышей у Татьяны Самойло­вой, сколько абортов, сколько чисток и от кого, о ее ментальных болезнях и ду­шевном состоянии.

После этого идут фото ослепительно красивой девушки, лицо которой в свое время знали кинозрители всего мира. И, наконец, фотографии ее любимых муж­чин. И тут я буквально онемел, когда впервые увидел. Смотрите, после фотографии Ва­силия Ланового под моим именем стоит фото моего отца, которого нет уже поч­ти пятьдесят лет, а само фото сделано в 30-е годы прошлого века в местах политзаключения.

Надо ли продолжать?! Какими мораль­ными качествами должны обладать люди, творящие все это. Кто дал им право ко­паться в личных судьбах людей? Попро­бовали бы эти "творцы пера и экрана" покопаться в личной жизни кого-то из сильных мира сего — сколько абортов сде­лала его жена или любовница? Сколько выкидышей? Им бы, по-видимому, глаза выцарапали. А с больной беззащитной женщиной это безопасно.



© Sputnik Владимир Вяткин В последние годы жизни актриса нуждалась в простом человеческом участии, но все только смаковали подробности ее трагической судьбы

В былые времена за гораздо меньшее вызывали на дуэль. Хотя, впрочем, на ду­эль вызывали достойных, а таких просто секли кнутом на конюшне. Но не в них даже дело. Дело в нас, если мы это смотрим, это разрешаем, за это платим. Если мы допустили, что наш ку­мир, которого обожали миллионы, дошел до такого — кто тогда мы?!

"Старость — не радость" — это общеиз­вестно. Старость звезды, блиставшей на мировых экранах, особенно тяжела. Но тяжесть бывает разная. Вспомните знаменитый голливудский фильм "Бульвар За­ходящего Солнца" (Sunset Boulevard — Sputnik) — он как раз об этом. Там тоже трагедия ста­рой кинозвезды. Ей хочется назад, в свою молодость, в свою славу. Но при этом она живет в богатом доме, ухоженная, с по­мощниками, окруженная вниманием… Было ли в истории мирового кинема­тографа что-либо похожее на жизнь и судьбу Татьяны Евгеньевны Самойловой — первой и пока еще единственной ак­трисы, принесшей России мировую актерскую сла­ву? Можете ли вы представить себе Гре­ту Гарбо, Вивьен Ли или Одри Хепберн в таком положении? Можете ли вы предста­вить себе кого-нибудь из них стоящей у Дома кино растерянной и плачущей, по­тому что какой-то охранник, не признав в этой бедно одетой женщине мировую звезду, не дает ей войти. В кошмарном сне такого представить нельзя, но такое тоже было с Татьяной Самойловой.

Выходит, этим мы отплатили ей за по­рядочность, патриотизм и преданность родине? Скажи она тогда, в рукоплещу­щих ей Каннах, "да", и вся жизнь ее была бы другой. Так что же мы за страна? На каком мо­ральном уровне мы находимся? Когда же мы поймем, что не паясничающий Жерар Депардье является нашим героем, а она — Татьяна Самойлова.

4 мая 2014 года Татьяне Евгеньевне исполнилось 80 лет. В Доме кино готовились отпраздновать ее юбилей, но в эту ночь Таня умерла. Пришлось отмечать не юбилей, а поминки. С высоких правительственных кабинетов посыпались телеграммы соболезнования… На это хочется ответить словами классики: "Они любить умеют только мертвых".