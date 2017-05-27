Бельгия столичная и не только: свобода и терпимость, история и прогресс в сердце ЕС

Обвешанные дорогущей фототехникой японские туристы, две китаянки с коробкой суши, уснувший у детской коляски папа средних лет, голосящие и носящиеся кругами дети старшего дошкольного возраста, многочисленное семейство с парой бабушек и грудным младенцем, одетый с иголочки еврочиновник, пара-тройка хипстеров в сильно-рваном-ультра-модном. Это мои случайные соседи, усевшиеся, кто привычно, кто оглядываясь и сомневаясь, на теплую брусчатку Гранд-плас.





Королевский шик и европейский дух

На паре десятков квадратных метрах Гранд-плас в самом центре Брюсселя мирно уживаются, улыбаются друг другу, жуют шоколад и сэндвичи туристы всех мастей и местные, решившие предпочесть демократичные радости многочисленным ресторанчикам по периметру площади и на прилегающие улочки. С открытием прямого рейса «Белавиа» в Брюссель главный город Евросоюза и его окрестности стал заметно доступнее белорусам.





















Опыт выживания и процветания в окружении могущественных соседей у Бельгии — на загляденье. Страна успела побывать и в составе Франции, и в составе Нидерландов, имеет три официальных языка (французский, нидерландский и немецкий), а сам Брюссель, где целый район занимают самые серьезные евроструктуры, еще и вполне англоязычен.

Количество на улицах фотографий свежевыбранного президента соседней страны, Эммануэля Макрона впечатляет даже в Брюсселе, не говоря уже о городах Валлонии, расположенных ближе к французской границе.





— У нас же монархия, президента мы не выбираем, так что за выборами следили с большим интересом, — улыбается наша попутчица.

Впрочем, на вялость политической жизни бельгийцам жаловаться не приходится. Многие и далеко за пределами Бельгии помнят жаркие баталии парламентских выборов (а монархия тут все-таки парламентская) 2007 года, когда страна более полугода не могла сформировать федеральное правительство. Однако такие издержки двойной федерации (в стране три региона и три языковых сообщества — именно конфликт их интересов стал причиной ожесточенной политической борьбы десять лет назад) европейцев не пугают. И понятные на постсоветском пространстве шуточки (мол, что ж король не вмешался, кулаком по столу, а виноватых — поднимать отсталые колхозы) здесь не проходят. В демократию верят свято.





Как верят и в мультикультурность. И вера эта, похоже, не пошатнулась после недавних терактов.

— В основном у нас турецкие и марокканские мигранты, сейчас уже в третьем-четвертом поколении. Они хорошо ассимилировались, хотя конфликты бывают. Но эти люди — важная часть нашей страны и нашей жизни, — говорит мне не диктор из телевизора, а моложавая бельгийка средних лет, которую сложно было заподозрить в излишнем либерализме.





Как Бельгия состоит из мало похожих, весьма самобытных регионов, так и Брюссель — очень разный, и сложить весь пазл за пару дней — задача невыполнимая. Но можно выбрать свой Брюссель. К примеру — королевский.





Самое сердце королевского квартала — королевская площадь, которая приобрела нынешний облик в середине XVIII века. Сегодня вокруг — несколько крупных музеев, в том числе Королевский музей изящных искусств и музей истории Бельгии.

Стоит заглянуть и в соборы, которых в городе немало. Например, в известный своими витражами Нотр-дам де Саблон.





Специально интересоваться, насколько на самом деле толерантны бельгийцы не приходится. Оказавшись в Брюсселе накануне майского гей-парада, сложно не заметить повсеместно приукрашенный знаменитыми радужными флагами город.









Особенно впечатлил флаг, поднятый рядом с флагом ЕС возле Совета Европы.





Заглянуть в Европейский квартал, где расположены основные брюссельские офисы Евросоюза, и где обитают те самые злобные безличные и бесчисленные еврочиновники, не дающие покоя сторонникам Брексита, стоит в любом случае.





Здание Еврокомиссии, фактически кабинета министров Евросоюза, впечатляет разве что масштабами и повышенными мерами безопасности, что не мешает одинокому протестанту в палатке вяло вести борьбу не понятно с чем.









Интереснее побродить вокруг площади Люксембург и здания Европарламента, заседающего не только в Страсбурге, но и в Брюсселе.





Белорусов особенно впечатляет, что здание Европарламента открыто для всех желающих — несколько раз в день после быстрого и необременительного досмотра и проверки документов совершенно бесплатно можно заглянуть в зал заседаний одного из самых влиятельных парламентов мира.





Даже самое короткое посещение Брюсселя не обойдется без нескольких вещей. Брюссель — это пиво бесчисленных сортов. Брюссель — это шоколад в фантастическом видовом и ценовом диапазоне. Брюссель — это писающий мальчик. И пусть здание, около которого расположен этот знаменитый фонтан, на реконструкции, самые разные образы этого символа Брюсселя (от шоколадных до трехэтажных, нарисованных на торце дома) будут вас преследовать везде до магазина duty free в аэропорту включительно.

















































Культурный код и внимательный дракон

В любой стране выскочить за пределы столичной кольцевой — священный долг сколько-нибудь любопытного путешественника. В небольшой Бельгии с ее прекрасной сетью железных дорог выбор широчайший. В нашем случае решение принято в пользу Валлонии и Монса. 50 километров от Брюсселя, того меньше — от границы с Францией, скромный городок с населением около 100 тысяч жителей. Но скепсис относительно культурной столицы Европы 2015 года быстро сходит на нет и шутки, мол это как у нас столица Дажынак, утихают.





Это сейчас Монс — скромный университетско-промышленный город. А когда-то, в начале XIX века, это был богатый угольный регион, часть индустриальной долины Валлонии. Но богатство — штука относительная, да и условия труда тут были ужасными — они в свое время сильно впечатлили жившего здесь некоторое время юного Ван Гога.





С закрытием шахт во второй половине XX века город пришел в упадок, но сейчас, после того как город освоил несколько десятков миллионов долларов, положенных культурной столице, здесь есть на что посмотреть.

Хотя следы былой разрухи полностью не исчезли, но креативность способна превратить даже былую ветхость в арт-объект. К примеру, заложенные кирпичом окна — наследие прошлых веков, когда за застекленные окна брали налог, и из экономии горожане предпочитали дешевый кирпич дорогому солнечному свету. Местные студенты школы искусств облагородили былые окна изображениями героев старых фильмов.





Гранд-плас Монса хоть и скромнее столичной, но по многолюдности ей не уступает. Знаменитость номер один здесь — обезьянка (к счастью, не писающая), исполняющая желание тех, кто то ли пожмет ей лапу, то ли загадает его, положив руку на макушку симпатичному животному.





Двери в ратушу (XV век!) выглядят внушительно, но для туристов они открыты — зайти внутрь, к примеру, в зал, где проходит торжественная роспись молодоженов, не составляет труда даже неорганизованным туристам.









Прелесть Монса в том, что повседневная жизнь и культурные красивости тут совсем рядом, буквально за углом.









Май — золотое время побродить или поглазеть на многочисленные сады и садики Монса. А они здесь — на любой вкус. От вылизанного сада мэра, возле ратуши, до самого маленького садика Монса на прилепившемся к дому на холме балкончике.









Главная достопримечательность Монса — собор Святой Вальдетруды, строительство которого было закончено в XVII веке.





Симбиоз традиций и новаторства — козырь Монса. Событие номер один здесь аж с XIV века — праздник Дуду (Doudou Mons), который отмечают многотысячными мероприятиями через 57 дней после Пасхи. Главные события праздника — процессия с мощами Вудру и битва с драконом.

— Тысячи людей собираются и толкают по узким улицам вокруг собора колесницу, запряженную четверкой коней. Вы скажете, это опасно, когда столько людей толпятся и бегут с колесницей, да и коней столько вовсе не нужно? Конечно, это очень опасно, и конь, конечно, справился бы и один. Но эта традиция — самая давняя и любимая, — улыбается наша гид Катрин.

Студенты-художники одарили культурную столицу несколькими весьма симпатичными образцами уличной живописи. Ключевая тема — вышеупомянутый дракон. Самый занятный — выпучивший глаза зеленый монстр, уставившийся на малоприметный серый дом. Пикантность в том, что дом этот — место жительства мэра, у которго оказалось достаточно чувства юмора, чтобы не напрягаться от такого пристального, «драконовского», наблюдения.





Один из символов города — единственная в Бельгии барочная колокольня — высота 81 метр и расположение на холме делают ее видной почти ото всюду.





Город, начавший свою историю еще в VII веке, продолжает жить, хорошеть и не боится меняться. Сохраняя традиции, конечно. Дракону расслабляться не приходится.











