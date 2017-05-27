28 мая, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. Выставка старинной звукозаписывающей техники "Говорящие машины" из частной коллекции Игоря Борисевича открывается 2 июня в центральной части гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщила БЕЛТА директор дворцового музея Оксана Торопова.

Можно будет увидеть более 70 экспонатов: фонографы, граммофоны, патефоны конца XIX-начала XX веков. Самые большие экземпляры - концертные граммофоны. Их ставили на паркет в бальных залах, а самый маленький - портативный карманный граммофон, который влезает в коробочку из-под шприцев. Кроме техники, представлены звуконосители - восковые цилиндры и грампластинки.

Собранные коллекционером ранние экспонаты - фонографы Томаса Эдисона - датированы 1898 и 1900 годом. С именем этого изобретателя связывают начало истории звукозаписывающих носителей, которая ведет свой отсчет с 1877 года. Дальнейшим развитием фонографа явились граммофон и патефон. Именно патефон в большей степени может быть знаком нашим современникам по фильмам и книгам. Не исключено, что у кого-то он даже сохранился, как память о далеком детстве. Этот механико-акустический аппарат для проигрывания граммофонных пластинок (портативная переносная разновидность граммофона со скрытым рупором) в 1907 году впервые представила французская фирма Pathe.

Все представленные механизмы можно считать не только примерами технического прогресса, но и произведениями искусства, образцами дизайнерской мысли своего времени. К тому же у посетителей выставки будет уникальная возможность не только увидеть, но и услышать чарующие голоса "говорящих машин". -0-