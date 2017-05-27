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Жюри скоро объявит обладателей золотой Пальмовой ветви

28.05.2017 18:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мая — Sputnik. Итоги 70-го Каннского фестиваля объявят уже сегодня вечером.

Конкурсная программа получилась довольно сложной и эстетически выдержанной. При этом большинство режиссеров уже посещали Лазурный берег со своими картинами.

Жюри скоро объявит обладателей золотой Пальмовой ветви
© YouTube / StormShadowCrew
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Кинокритики утверждают, что явных фаворитов в программе нет. На нее претендуют 19 режиссеров, среди них — Тодд Хейнс со своим фильмом "Мир, полный чудес" (Wonderstruck), "Квадрат" (The Square) шведского режиссера Рубена Эстлунда, француз Робен Кампийо с лентой "120 ударов в минуту" (120 battements par minute), которая в субботу уже получила в Канне премию Международной федерации кинокритиков FIPRESCI (ФИПРЕССИ) и Андрей Звягинцев.

Уроженец Беларуси кинорежиссер Сергей Лозница участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля этого года со своей интерпретацией творчества Федора Достоевского в ленте "Кроткая".

Белорусы Николай Лавренюк и Сергей Колосовский представили на Каннском кинофестивале сценарий фильма "Соломонова гора". Сценарий получил специальный приз каннского жюри.

В нем идет речь о вопросах веры, семьи, выживания и дружбы, "но главным образом речь идет о том, как двое очень разных людей могут найти связь, которая дает им силу и освобождает их обоих".

 
Теги: Минск
 
 
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Одним из фаворитов фестиваля эксперты считают драма "120 ударов в минуту" Робина Кампийо.

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