Узденщину называют «соловьиным краем» — здесь родились более 20 поэтов и писателей. О жизни этого региона, его знаменитых уроженцах и богатой истории рассказывается в экспозиции Узденского районного краеведческого музея, который был открыт для посетителей 1 ноября 1986 года. Это очередной выпуск проекта « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ ».





Путешествие по музею начинается с зала «Узденщина с древних времен до начала Великой Отечественной войны». Там можно увидеть каменные приспособления, найденные при раскопках стоянок и захоронений древних людей. В музейных закромах хранится богатый материал, который рассказывает о быте населения района, ремесленном, мануфактурном производстве, просвещении, культуре того времени.

Именно в этом регионе в 1572 году Сымон Будный, церковный реформатор, гуманист, просветитель, напечатал Библию на белорусском языке. Во вступлении к Библии указано «Пісана ва Уздзе, року ад нараджэння Сына Божага 1572. Месяца чэрвеня 30 дня».









Следующий зал — «Узденщина в годы Великой Отечественной войны» рассказывает о подпольном и партизанском движении, а также об оккупации и освобождении района. В этом зале представлены листовки, документы, оружие, боевые награды, письма с фронта, личные вещи участников войны.









В этом регионе родилось множество выдающихся деятелей искусства, науки и культуры, а также военачальников и государственных деятелей. О них вам расскажут в следующем зале. Узденщину называют «соловьиным краем» — здесь родились более 20 поэтов и писателей. Например, деревня Низок — родина писателей Кондрата Крапивы, Павлюка Труса и Лидии Арабей, народного артиста Беларуси Анатолия Труса, художника Владимира Ткачева.





На Узденщине родился Моше Файнштейн — один из ведущих ортодоксальных раввинов второй половины XX века.

Узденщина подарила миру художника Евгения Зака, одного из известных представителей «Парижской школы», чьи произведения продаются на аукционах по рекордным ценам, хранятся в известных музеях, экспонируются на престижных выставках.

В усадьбе Кухтичи родился известный археолог Ян Казимир Завиша. Его дочь Магдалена Радзивилл занималась меценатством и общественно-политической деятельностью. При ее финансовой поддержке выходили книги Максима Богдановича, Констанции Буйло, Якуба Колоса и других белорусских авторов.





Узденщина — родина известного ученого Якуба Наркевича-Иодко, который в конце XIX — начале XX века проводил в своем имении Наднеман опыты в области медицины и электрографии.

В этом зале хранятся уникальные экспонаты из музейной коллекции: книги с автографами Якуба Колоса и Кондрата Крапивы, тетрадка с рукописными заметками и рисунками Павлюка Труса, сшитая матерью сорочка, о которой написал Рыгор Бородулин:

Чырвоныя ружы,

Чорнае лісце…

Няўжо гэта праўда:

Насіў калісьці?

Кроме сонма известных выходцев, Узденщина еще и выделяется живописными пейзажами. Здесь берет свое начало Неман и водится множество видов животных и растений. Подробнее о всем многообразии флоры и фауны можно узнать в зале «Природа Узденского района».





В экспозиции «Крестьянское подворье XIX столетия» для любителей старины сотрудники музея проведут свадьбу в народных традициях или организуют мероприятия для детей разного возраста.





Расскажут вам в музее и удивительную историю протоиерея Свято-Петропавловской церкви Узды Михаила Новицкого, причисленного к лику святых новомученников, пострадавших за веру. В 1920-х годах он был направлен в Узду с женой Зиновией и детьми. В прошлом учитель, Новицкий завоевал почет и уважение местных жителей. Когда начались гонения на церковь, батюшка всеми силами боролся за сохранение местного храма, а его прихожане помогали ему в борьбе, чем только могли. Но в 1935 году отца Михаила избили до смерти местные жители, требуя отдать церковные ценности. Священника похоронили на местном кладбище.

В память о нем каждый год на третий день Пасхи проходит крестный ход представителей духовенства и верующих. В музее находятся документы, церковные книги священника.

Кроме экскурсий по самой экспозиции, Узденский музей предлагает посетителям прогулки по известным местам региона. Вы можете увидеть исток Немана, Кальвинистский сбор XVI столетия на территории бывшего имения в Кухтичах, валуны и конь-камень в деревне Каменное. Или даже поучаствовать в обновлении усадьбы Наркевича-Иодко Наднеман — нужна любая помощь.

Адрес музея: 223411, Минская область, город Узда, улица Школьная, 4а.

Время работы: вторник — воскресенье с 9.00 до 18.00, выходной — понедельник.

Входной билет: детский — 50 копеек, взрослый — 1 рубль, студенческий — 80 копеек. Экскурсия — 10 рублей.

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