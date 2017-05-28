Экстрим со всей Беларуси: как выглядят уличные виды спорта в действии

Поколение интернета и гаджетов не забывает про уличную жизнь. И даже продолжает развивать ее. С разных городов Беларуси на выходные съехались «юные экстремалы» на Minsk Street Game`z фестиваль уличной культуры и спорта, который проходит 27 и 28 мая на двух площадках города.



В парк экстремальных видов спорта сходил фотограф TUT.BY Дмитрий Кужальков и познакомился с яркими представителями воркаута, стрибола, брейкданса, паркура, скейтборда и BMX. Их портреты и то, как парни выглядят в деле, можно посмотреть в материале ниже.



Сергей, 21 год, г. Березино



Паркур



Сергей, 21 год, г. Витебск



Воркаут



Кирилл, 17 лет, г. Орша



Стритбол



Павел, 19 лет, г. Минск



Скейтборд



Евгений, 19 лет, г. Дятлово



Паркур



Никита, 20 лет, г. Минск



Футбольный фристайл



Дима, 16 лет, г. Молодечно



BMX



Данила, 16 лет, г. Гродно



Брейкинг



Виктор, 21 год, г. Витебск



Воркаут



Александр, 26 лет, г. Могилев



BMX