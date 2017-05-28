Экстрим со всей Беларуси: как выглядят уличные виды спорта в действии

Поколение интернета и гаджетов не забывает про уличную жизнь. И даже продолжает развивать ее. С разных городов Беларуси на выходные съехались «юные экстремалы» на Minsk Street Game`z фестиваль уличной культуры и спорта, который проходит 27 и 28 мая на двух площадках города.
В парк экстремальных видов спорта сходил фотограф TUT.BY Дмитрий Кужальков и познакомился с яркими представителями воркаута, стрибола, брейкданса, паркура, скейтборда и BMX. Их портреты и то, как парни выглядят в деле, можно посмотреть в материале ниже.
Комментарии