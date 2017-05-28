МИНСК, 28 мая — Sputnik. Золотую пальмовую ветвь в Каннах в этом году получила работа шведского кинорежиссера Рубена Эстлунда, сообщает РИА Новости.

Главные роли в фильме "Квадрат" исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст и Терри Нотари.

По сюжету киноленты, разведенный отец воспитывает двух дочерей и изо всех сил старается жить правильно. Работает смотрителем в музее, водит электромобиль и всячески поддерживает гуманитарные проекты. Неконтролируемую череду событий запустила кража его мобильника.

Также в Каннах призом за лучшую роль в фильме "Ты никогда здесь не был" отмечен Хоакин Феникс. Диана Крюгер в свою очередь за съемки в фильме "Из ниоткуда" была названа лучшей актрисой.

Андрей Звягинцев со своей кинодрамой "Нелюбовь" получил специальный приз жюри кинофестиваля.