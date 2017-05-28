Стало известно имя обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля

Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в этом году получила кинолента режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат". Главные роли в фильме шведского производства исполнили Клас Банг, Доминик Уэст, Элизабет Мосс и Терри Нотари.

В фильме повествуется о жизни отца двух дочерей, который находится в поиске рецепта "счастливой жизни". Он работает в музее, аккуратно водит экологически чистый электромобиль и активно участвует в организации гуманитарных проектов. Однако фундамент правильного существования очень быстро рушится после кражи мобильника, запускающего череду неожиданных событий.

Актер Хоакин Феникс отмечен призом за лучшую мужскую роль. Он играл в картине "Ты здесь никогда не был". Лучшей актрисой за роль в фильме "Из ниоткуда" была признана Диана Крюгер.

Лучшим режиссером была названа София Коппола.

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" был отмечен специальным призом фестиваля.