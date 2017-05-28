Увидеть хорошие фильмы из прошлого и современности, разных жанров и направлений предлагает в Витебске киноклуб «Чердачок Пикчерз».





Пять дней в неделю — пять жанров и направлений. О качественном кино, обстановке во время просмотра мы побеседовали с создателем киноклуба, руководителем общественного объединения «Битлз-клуб «Чердачок» Гариком Оганджаняном.

— Гарик, почему вас заинтересовало это направление искусства, и какие фильмы можно увидеть в киноклубе?

— Показы на «Чердаке» мы практикуем уже года два, за это время посмотрели около 200 фильмов. А сейчас решили организовать отдельный киноклуб. Накопилась необходимая база и опыт, который поможет познакомить наших гостей только с качественными работами и талантливыми режиссерами. Это редкие фильмы, шедевры или не шедевры, которые прошли мимо кинотеатров, оказались незаслуженно забыты.

Киноклуб жанровый, работает пять дней в неделю. Понедельник — день тяжелый, поэтому решили его сделать днем комедий. Во вторник — режиссерский кинематограф, то есть картины определенных режиссеров, которые будем обсуждать с приглашенными кинокритиками. Среда — так называемое «другое кино» (мюзиклы, анимация, короткий метр и т.д.). В четверг — драма. А пятница — мой любимый день, потому что это день советского кино, которое я лично обожаю.

— Драмы, комедии, режиссерское кино, мюзиклы — это понятно. Но что касается советских картин, кажется, здесь мы все знаем наизусть. Или чем-то удивите?

— Это малоизвестные фильмы, в том числе те, которые в свое время не выходили в прокат по разным причинам. Смотрели фильм «Любить»? Нет? Вот это фильм! 1968-го года. Он стал для меня открытием. Там играют Андрей Миронов, Светлана Светличная, Алиса Фрейндлих, еще совсем молодые, но он тогда не выходил в широкий прокат. Состоит из четырех новелл, очень необыкновенный. И таких немало.

Советские фильмы обладают необыкновенным шармом. Пересматриваешь их много раз, погружаясь все глубже и замечая новые моменты. Они берут не спецэффектами, а актерами, великим душевным посылом и прекрасной музыкой. После просмотра остается особое послевкусие. Ведь не зря советская школа кинематографа считается одной из самых эмоциональных в мире.

— Какие еще киноленты стали для вас открытием и откровением?

— Из советских — «Начало» с Чуриковой, «Зигзаг удачи», «Старший сын», «Сто дней после детства»… Я видел их давно и не раз, но сейчас — после внимательного просмотра, совершенно другие впечатления. Очень прекрасный детский и одновременно взрослый фильм «Ох уж эта Настя», где тонкий, интеллигентный юмор и любимая всеми песня «Лесной олень». Полюбил фильм «Выкорми ворона», который входит в испанскую классику. Отличная аргентинская социальная драма «Содержанки без иллюзий», итальянский «Лучшее предложение».

В последнее время многое пересмотрел, это великие вещи, которые давно хотел увидеть, но не было времени. А теперь это моя работа, любимая работа!

— Вы заранее не объявляете фильм, почему?

— Ориентируюсь на собравшуюся публику. Есть заготовки, а выбор делаю непосредственно перед показом. Но могу гарантировать, что это будет качественный фильм. Если заранее объявить название, человек зайдет в интернет, почитает о нем и, еще его не увидев, выставит оценку. Но тогда он не откроет для себя великую магию кинематографа.

Ведь кино — это не только сюжет, а еще и то, как снят фильм, игра актеров, музыка, и обстановка, в которой его смотришь. Не зря называют «кинокартина»: это та же самая картина, которую нужно лицезреть в правильных условиях. Совершенно разные впечатления от фильма — если его посмотреть на мониторе компьютера или в кинозале.

Сегодня, в эпоху интернета, люди приходят не столько за самим фильмом, сколько за возможностью посмотреть его в уютной атмосфере, с хорошей компанией, обсудить киноленту и высказать свое мнение о ней.

— А в чем особенность этой атмосферы в вашем киноклубе?

— Сейчас мы функционируем на базе битлз-клуба «Чердачок». Самое главное — большой экран, домашняя ламповая обстановка: диваны, чай, кофе, печенье… Наш киноклуб не для тех, кто смотрит фильмы ради спецэффектов. У нас другой посыл и другая задача: воспитать правильный вкус к кинематографу.

— Вы ведь планируете показы и для детей. Почему решили привлечь и эту аудиторию?

— Да, приглашаем школьников, для которых приготовили добрые сказки, мультики, детские фильмы. В основном советские, 1960−1970-х годов. Считаю, что это очень важно для воспитания детей. Не все родители показывают такие вещи своим малышам, и они растут на том материале, который сами находят в интернете.

Важно вовремя познакомить ребенка с настоящим кино и правильными героями. Да, сейчас другая картинка, компьютерная графика, но ведь живое, настоящее остается. Очень приятно, что нас поддержала система образования города, им понравилась наша идея, и мы будем летом сотрудничать со школьными лагерями. Приглашаем и детей с родителями.

— Идея действительно хороша. Хочется пожелать вам новых кинооткрытий!

— На самом деле, недавно осознал, что у меня тяга к кинопоказам с детства. Когда-то дома в Тбилиси был видеопроектор и камера, сам снимал сюжеты. Потом все пленки и аппарат привез в Витебск. Когда он сломался, купил точно такой же рабочий в антикварном магазине. Недавно собирались с родственниками, пересматривали старые пленки. А в армии в 1986−1988 годы, когда служил в Архангельской области, я был киномехаником и показывал кино солдатам. У меня был настоящий кинотеатр! В итоге спустя много лет я снова вернулся к кинематографу. И очень этому рад.