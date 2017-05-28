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Театр Сычуаньской оперы и школа культуры и искусства Чэнду КНР приедут с гастролями в Гродно

29.05.2017 10:13 — Новости Культуры | БелТА  
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29 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Театр Сычуаньской оперы и артисты школы культуры и искусства города Чэнду КНР приедут с гастролями в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий.

"Китайские коллективы будут выступать в областном драматическом театре в конце июня. Вместе с творческой программой в Гродно гости проведут выставку-демонстрацию объектов нематериального наследия Китая. Все желающие смогут увидеть это действо и познакомиться с лучшими достижениями культуры и искусства КНР", - рассказал он.

Кроме этого, в Гродно в эти дни планируется провести День китайского кино, сейчас идею и ее реализацию рассматривает посольство КНР в Беларуси.

Творческие мероприятия китайских коллективов организуются в связи с приданием Гродно статуса культурных ворот Шелкового пути в январе 2017 года после того, как договоренность об этом была высказана на международном форуме ЭКСПО "Шелковый путь" в китайской провинции Ганьсу. Первый большой концерт китайского коллектива в Гродно - государственного театра песни и танца китайской провинции - прошел с аншлагом в январе. На данный момент в Китае проводит гастрольный тур заслуженный коллектив Беларуси гродненский ансамбль танца, музыки и песни "Белые росы".-0-

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Китайские коллективы будут выступать в областном драматическом театре в конце июня. Вместе с творческой программой в Гродно гости проведут выставку-демонстрацию...

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