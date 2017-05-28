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Фотограф потратил четыре года, чтобы сделать снимок бобра под водой

29.05.2017 11:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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В журнале bioGraphic был опубликован снимок евразийского бобра, плывущего под водой Луары с тополиной веткой в зубах. Фотограф охотился за этим снимком четыре года.


Фото: Louis-Marie Preau

Каждый вечер фотограф одевал снаряжение для подводного плавания и лежал неподвижно в русле реки в течение двух-трех часов. Наконец, однажды вечером его терпение окупилось. Как пишет bioGraphic, «он только что погрузился в воду и расположился, когда увидел взрослого бобра, возвращающегося со свежей тополиной веткой к троим детенышам».

Обыкновенный или речной бобер является самым крупным грызуном фауны Старого Света и вторым по величине грузуном после капибары. К началу ХХ века в мире осталось всего около 1200 особей этого вида, но в результате предпринятых мер удалось спасти речного бобра и увеличить его популяцию.

 
 
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В журнале bioGraphic был опубликован снимок евразийского бобра, плывущего под водой Луары с тополиной веткой в зубах. Фотограф охотился за этим снимком четыре года.

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