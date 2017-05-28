29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" представит на сцене Дворца культуры профсоюзов в Минске 12 июня и 10 июля премьеру шутовского рок-мюзикла "Страсти по Тилю" по пьесе Григория Горина, сообщили БЕЛТА в театре.

В мировой художественной культуре персонаж Тиля Уленшпигеля, героя средневековых фламандских и немецких сказаний, получил разнообразные воплощения - в литературе, музыке, хореографии и кинематографе. Самой знаменитой историей о веселом балагуре стал роман Шарля де Костера "Легенда о Тиле Уленшпигеле". Это имя громко прозвучало благодаря драматургу Григорию Горину и режиссеру Марку Захарову.

В 1974 году шутовская комедия "Тиль" открыла новую, современную эру московского театра "Ленком", почти на два десятилетия став бешено популярной в среде интеллигенции. Молодой режиссер Марк Захаров в поисках интересного материала для постановки решил обратиться к произведению Шарля де Костера. Уже первые написанные Гориным по мотивам романа страницы новой пьесы оказались настолько удачными, что режиссер в нетерпеливом предвкушении начал репетиции с актерами.

Как и драматургическая основа, музыка и стихи к спектаклю писались прямо в процессе работы над ним. Захаров пригласил для создания "Тиля" своих постоянных соавторов, а главное единомышленников - композитора Геннадия Гладкова и поэта Юлия Кима. Однако некоторые художественные вкрапления в общую ткань спектакля вышли из-под пера не менее востребованных творцов своего времени. Например, знаменитый Марш гёзов написали Андрей Петров и Евгений Евтушенко, авторству поэта Юрия Энтина принадлежит весомая часть стихотворных текстов в других музыкальных номерах. Таким образом режиссер искал и находил наиболее верное звучание своих идей.

Именно рассуждения авторов о природе человека, любви, ненависти, ревности, предательстве, верности убеждениям и компромиссах с совестью, внутренней свободе и несвободе, о том, как человек слаб и как он силен, и сделали этот спектакль остро злободневным в свое время и актуальным на долгие годы вперед.

Премьера шутовского рок-мюзикла "Страсти по Тилю" - это не документальная и не историческая постановка, а театральное размышление на тему. "Драматургический материал очень тесно связан с режиссурой Захарова, с которой тягаться практически невозможно, да и не нужно, - считает режиссер-постановщик Анастасия Гриненко. - Это наше высказывание, трактовка пьесы и музыки с позиции сегодняшнего дня".

В мюзикле "Страсти по Тилю" переплелись прошлое и настоящее, театральная условность и гротеск, ирония, дерзкие песни и современное музыкальное оформление в рок-стиле.

В премьерный спектакль войдет множество номеров, написанных Геннадием Гладковым для ленкомовской постановки, но не звучавших в ней, ведь в шутовской комедии Марка Захарова преобладало драматическое начало. Также зрителей мюзикла "Страсти по Тилю" в соответствии с сегодняшним взглядом на жанр ждут зрелищные массовые сцены и развернутые хореографические номера (хореограф - Дмитрий Якубович).

Визуальное решение премьеры (сценограф - Андрей Меренков, художник по костюмам - Татьяна Лисовенко) навеяно творчеством нидерландского живописца Питера Брейгеля. Но это не буквальное погружение в эпоху, а легкий намек на нее, тонкая стилизация, своего рода игра во Фландрию XVI века и персонажей того времени: простых людей и знать, инквизиторов и жертв, военных и мятежников. На многих персонажах зрители увидят одежду в стиле милитари - направлении, популярном в сегодняшнем в фэшн-пространстве. Жанр спектакля диктует высокую динамику действия, а значит - частую смену образов артистов: костюмы трансформируются за считанные секунды, превращая одного персонажа в другого, причем на глазах у публики. Для рок-мюзикла "Страсти по Тилю" будет сшито около четырех десятков костюмов.

Главные роли в спектакле исполнят ведущие белорусские артисты в жанре мюзикла: Дмитрий Якубович (Тиль и Клаас), Эдуард Вайнилович (Рыбник Иост), Александр Осипец (Ламме Гудзак), Илона Казакевич (Неле), Юлия Шпилевская (Сооткин).-0-