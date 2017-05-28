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Национальный отбор на детское "Евровидение-2017" стартует в Беларуси

29.05.2017 12:03 — Новости Культуры | БелТА  
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Национальный отбор на детское "Евровидение-2017" стартует в Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания объявила о начале приема заявок для участия в национальном отборочном туре детского конкурса песни "Евровидение-2017", который пройдет 26 ноября в Тбилиси (Грузия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Организатором национального тура является главный медиахолдинг страны. Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами конкурса, устанавливаемыми Европейским вещательным союзом.

В этом году к прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки соответствуют следующим требованиям: участие в отборе могут принять юные исполнители, которым на дату проведения международного конкурса должно быть не менее 9 и не более 14 лет, являющиеся гражданами Республики Беларусь, либо иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающие на территории Беларуси не менее двух с половиной лет; в отборе может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском и/или русском языке с использованием иностранного языка (но не более 40% объема текста) и музыки, которые не были коммерчески реализованы, а также исполнены публично до 1 мая 2017 года; участник отбора или законный представитель конкурсанта, не достигшего возраста 14 лет, должен быть единственным правообладателем песни, либо иметь совместное право владения песней, если в отборе принимает участие коллектив исполнителей.

Для участия в отборочном туре следует ценной бандеролью направить заявку по адресу: 220807, г.Минск, ул.Макаенка, 9, с пометкой "На детский конкурс песни "Евровидение-2017".

Последний день отправки бандеролей с заявками - 30 июня.

Положение о проведении национального отбора детского конкурса песни "Евровидение-2017" размещено на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by в разделе "Проекты".

По итогам отборочного тура, которые будут подведены не позднее 7 июля, профессиональное жюри определит от семи до десяти конкурсантов для участия в финале, который будет проведен не позднее 16 сентября в форме гала-концерта.

Победитель национального отборочного тура, который представит Беларусь на детском "Евровидении-2017", определяется по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании. Эксклюзивным вещателем как национального отборочного тура, так и международного детского конкурса песни "Евровидение-2017" традиционно выступит телеканал "Беларусь 1".

Беларусь участвует в международном детском конкурсе песни "Евровидение" с момента его основания - с 2003 года. Первой белорусской участницей музыкального форума была Ольга Сацюк. На счету нашей страны две победы: в 2005-м конкурс выиграла Ксения Ситник с песней "Мы вместе", в 2007-м - Алексей Жигалкович с композицией "С друзьями". На "Евровидении-2016" Александр Миненок с песней "Музыка моих побед" занял 7-е место.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Организатором национального тура является главный медиахолдинг страны. Отбор проводится в соответствии с положением, разработанным организатором, и правилами...

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