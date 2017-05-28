МИНСК, 29 мая — Sputnik. Национальный отбор на детский конкурс песни "Евровидение-2017" стартует в Беларуси, сообщила Sputnik руководитель пресс-службы БГТРК Светлана Смолонская-Красковская.



© Sputnik Сергей Старостенко На детском "Евровидении" разрешат больше петь по-английски

Детское "Евровидение" пройдет в этом году в Тбилиси (Грузия) 26 ноября. За победу в шоу сразятся юные артисты из полутора десятков стран Европы, в том числе и Беларусь. С понедельника стартует отбор представителя республики для участия в престижном конкурсе.

Как напомнили Sputnik в БГТРК, к прослушиваниям допустят всех приславших песни участников в возрасте от девяти до 14 лет, в песне которых иностранный текст занимает не более 40%, а сама композиция должна быть новой и не исполнявшейся до 1 мая этого года.

Для участия в отборе на детское "Евровидение" следует ценной бандеролью направить заявку по адресу: 220807, г.Минск, ул. Макаенка, 9, с пометкой "На Детский конкурс песни "Евровидение-2017". Последний день отправки бандеролей с заявками — 30 июня 2017 года.

Отборочный тур проведут не позднее 7 июля, а финалисты сразятся за право представить Беларусь на детском "Евровидении" не позднее 16 сентября. Выбирать победителя будут члены профессионального жюри и телезрители.

Беларусь участвует в международном Детском конкурсе песни "Евровидение" с момента его основания — с 2003 года. Именно детский конкурс — наиболее успешный для Беларуси: наши юные артисты становились дважды победителями конкурса, благодаря Ксении Ситник и Алексею Жигалковичу.

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