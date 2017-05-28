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Начался прием заявок на участие в отборе на Детское "Евровидение-2017"

29.05.2017 12:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Белтелерадиокомпания объявила о начале приема заявок для участия в национальном отборочном туре Детского конкурса песни «Евровидение-2017», который пройдет 26 ноября в Тбилиси (Грузия). Об этом сообщила пресс-служба медиахолдинга.


В прошлом году Беларусь на «Евровидении» представлял Александр Миненок. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В соответствии с положением, разработанным Белтелерадиокомпанией, и правилами конкурса, устанавливаемыми Европейским вещательным союзом, в этом году к прослушиванию будут допущены все претенденты, чьи заявки соответствуют следующим требованиям:

— участие в отборе могут принять юные исполнители, которым на дату проведения международного конкурса должно быть не менее 9 и не более 14 лет, являющиеся гражданами Беларуси, либо иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающие на территории страны не менее двух с половиной лет;

— в отборе может участвовать песня, состоящая из стихов на белорусском и/или русском языке с использованием иностранного языка (но не более 40% объема текста) и музыки, которые не были коммерчески реализованы, а также исполнены публично до 1 мая 2017 года;

— участник отбора или законный представитель конкурсанта, не достигшего возраста 14 лет, должен быть единственным правообладателем песни, либо иметь совместное право владения песней, если в отборе принимает участие коллектив исполнителей.

По сравнению с правилами прошлого года имеется одно отличие: в 2016-м стихи на иностранном языке должны были составлять не более 25% объема текста. Как прокомментировали TUT.BY в пресс-службе Белтелерадиокомпании, уточненные требования соответствуют новым правилам Европейского вещательного союза.

Для участия в отборочном туре следует ценной бандеролью направить заявку по адресу: 220 807, г. Минск, ул. Макаенка, 9, с пометкой «На Детский конкурс песни «Евровидение-2017».

Последний день отправки бандеролей с заявками — 30 июня 2017 года.

По итогам отборочного тура, которые будут подведены не позднее 7 июля 2017 года, профессиональное жюри определит от семи до десяти конкурсантов для участия в финале, который будет проведен не позднее 16 сентября 2017 года в форме гала-концерта.

Победитель Национального отборочного тура, который представит Беларусь на детском «Евровидении-2017», определится по итогам голосования профессионального жюри и телезрителей.

Напомним, Беларусь участвует в международном Детском конкурсе песни «Евровидение» с момента его основания — с 2003 года. Первой белорусской участницей музыкального форума была Ольга Сацюк. На счету нашей страны — две победы: конкурс выигрывали Ксения Ситник с песней «Мы вместе» (2005) и Алексей Жигалкович с композицией «С друзьями» (2007). В прошлом году Александр Миненок с песней «Музыка моих побед» занял 7 место.

 
Теги: Минск
 
 
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Белтелерадиокомпания объявила о начале приема заявок для участия в национальном отборочном туре Детского конкурса песни "Евровидение-2017", который пройдет 26...

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