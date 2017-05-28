ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хит из Южной Кореи собрал за три недели 35 млн просмотров

29.05.2017 14:53 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Клип к песне «New Face», которую исполняет южнокорейский певец PSY (Псай), появилась на Youtube 10 мая. За три недели видео собрало уже 35 миллионов просмотров.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
39-летний Пак Чэ Сан (Псай — его псевдоним) родился в Сеуле 31 декабря 1977 года. Он обучался в США, правда, так и не закончил Бостонский университет и Музыкальный колледж Берлки.

Псай известен как самый популярный исполнитель в истории Youtube. Видеоклип к его песне «Gangnam Style» посмотрели 2,8 миллиарда раз.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Клип к песне "New Face", которую исполняет южнокорейский певец PSY (Псай), появилась на Youtube 10 мая. За три недели видео собрало уже 35 миллионов просмотров.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Посвященные 135-летию Купалы и Коласа литературные чтения прошли в Молдове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика