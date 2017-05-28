Хит из Южной Кореи собрал за три недели 35 млн просмотров

Клип к песне «New Face», которую исполняет южнокорейский певец PSY (Псай), появилась на Youtube 10 мая. За три недели видео собрало уже 35 миллионов просмотров.

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39-летний Пак Чэ Сан (Псай — его псевдоним) родился в Сеуле 31 декабря 1977 года. Он обучался в США, правда, так и не закончил Бостонский университет и Музыкальный колледж Берлки.

Псай известен как самый популярный исполнитель в истории Youtube. Видеоклип к его песне «Gangnam Style» посмотрели 2,8 миллиарда раз.

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