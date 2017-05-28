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Хит из Южной Кореи собрал за три недели 35 млн просмотров
29.05.2017 14:53 — Новости Культуры | Tut.by
Клип к песне «New Face», которую исполняет южнокорейский певец PSY (Псай),
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Псай известен как самый популярный исполнитель в истории Youtube.
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Клип к песне "New Face", которую исполняет южнокорейский певец PSY (Псай), появилась на Youtube 10 мая. За три недели видео собрало уже 35 миллионов просмотров.
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