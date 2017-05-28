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Посвященные 135-летию Купалы и Коласа литературные чтения прошли в Молдове

29.05.2017 14:48 — Новости Культуры | БелТА  
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Посвященные 135-летию Купалы и Коласа литературные чтения прошли в Молдове
Фото посольства Беларуси в Молдове

29 мая, Кишинев /Андрей Гусин - БЕЛТА/. Литературные чтения, посвященные 135-й годовщине классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа, прошли в Молдове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Молдове.

В мероприятии, подготовленном при содействии посольства Беларуси в Молдове и прошедшем в Белорусском культурном центре при совместном предприятии ТК "Керамин Кишинев", приняли участие супруги послов Беларуси, Болгарии, России, представители организаций белорусского, болгарского, русского, украинского национальных меньшинств.

Был продемонстрирован фильм о жизни и деятельности Янки Купалы и Якуба Коласа, созданный на основе документальных фильмов, переданных Министерством культуры Беларуси.

Представитель посольства Беларуси в Молдове рассказал об истории белорусского языка, общем историко-культурном контексте, в котором действовали и творили Янка Купала и Якуб Колас. Были озвучены отрывки из поэм классиков "Новая зямля", "Гусляр", "Бандароўна".

Поэты - представители диаспор читали свои стихи на белорусском, болгарском, русском языках. Звучали белорусские и украинские песни.

В завершение к участникам чтений обратилась по телефону правнучка Якуба Коласа Мария Михайловна Мицкевич.-0-

 
 
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Был продемонстрирован фильм о жизни и деятельности Янки Купалы и Якуба Коласа, созданный на основе документальных фильмов, переданных Министерством культуры...

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