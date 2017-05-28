Заявки на Национальную литературную премию принимаются до 1 июля

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на Национальную литературную премию по итогам 2016 года принимаются до 1 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

Подать заявку на республиканский конкурс "Национальная литературная премия" могут физические лица (в том числе и их официальные представители), а также творческие союзы, издательства, редакции СМИ, организации культуры, учреждений образования научных организаций, осуществляющие деятельность в области художественной литературы и литературоведения.

Участниками конкурса могут быть также авторские коллективы в составе не более четырех человек: авторы произведений художественной литературы в жанрах поэзии, прозы, публицистики, драматургии, литературной критики и литературоведения.

Объявлены следующие номинации: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют", "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения".

В инструкции о порядке организации и проведения конкурса определены критерии ценности издания. Во внимание принимаются представленные автором количество и содержание статей, рецензий, откликов в СМИ, на интернет-ресурсах, а также количество письменных откликов читателей, переводы произведения на другие языки народов мира. Кроме того, учитывается потребность в публичных библиотеках выдвинутых на конкурс книг.

После того как экспертная комиссия проведет формирование произведений с учетом их соответствия условиям конкурса, начнется второй (финальный) этап конкурса. Экспертная комиссия не только направит произведения для рассмотрения жюри, но и придаст гласности в СМИ шорт-лист с представлением всех номинантов на премию. Таким образом, свое веское слово в адрес лучших книг 2016 года смогут сказать читатели в своих отзывах, рецензиях.

Имена обладателей Национальной литературной премии 2016 года станут известными на Дне белорусской письменности в Полоцке.-0-