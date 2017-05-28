Во время пресс-конференции

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане покажет уникальную выставку из 40 картин, авторами которых являются художники из 25 стран мира. Об этом сообщил сегодня начальник отдела выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности МИД Евгений Лазарев во время пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

По словам Евгения Лазарева, Беларусь помимо демонстрации достижений промышленности в сфере энергосберегающих технологий, инвестиционных проектов в своем павильоне будет экспонировать художественную выставку "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану до Владивостока". Она включает произведения известных авторов из государств, располагающихся по маршруту экономического пояса Шелкового пути. "Это около 40 картин, авторами которых являются художники из 25 стран мира, и эта выставка будет символизировать собой понимание через искусство и через границы. Мы в том числе ожидаем интерес к нашему павильону за счет уникальной по своей сути выставки", - отметил представитель МИД.

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