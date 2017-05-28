Дни культуры Швеции: в Верхнем городе прозвучат каверы хитов 80-х

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Неделя культуры Швеции завершится в Минске бесплатным концертом на площадке Верхнего города столицы, сообщили в понедельник в посольстве королевства.

Неделя шведской культуры проходит в Беларуси с 29 мая по 3 июня: в эти дни минчане могут посещать бесплатные кинопоказы современных фильмов режиссеров из Швеции, а в субботу состоится грандиозный концерт-закрытие недели.

Как сообщили в диппредставительства, 3 июня концерт на сцене площади Свободы начнется с 13:00. Здесь хор Concordia и трио "Истоки" будут исполнять музыку, а кавер-бенд исполнит хиты ABBA, Ace of Base, Roxette и The Cardigans.

"Кульминацией празднования станет вечерний концерт с участием звезд шведской популярной музыки — группы Secret Service", — сообщили в посольстве.

Secret Service — популярная в 1980-х годах поп-группа из Швеции. На разогреве у шведских музыкантов выступят представители Беларуси на "Евровидении-2017" Naviband.

В последующие выходные лета на площадке у ратуши будут проходить и другие праздники национальных культур.