29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабную программу "Зов предков" музыкально-хореографического шоу "Мы - белорусы" представит европейскому зрителю Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль "Хорошки", сообщили БЕЛТА в ансамбле.

С 22 июня коллектив отправляется в европейское турне с программой, которая создана на основе исторического, археологического и фольклорно-этнографического материала, демонстрирует становление и развитие белорусской национальной культуры со времен язычества по ХХ столетие включительно.

Выразительно и масштабно, через призму различных исторических эпох, языком современной хореографии, посредством старинных музыкальных инструментов, национального костюма, предметов быта рассказывается о становлении и развитии белорусской нации и культуры народа до сегодняшних дней.

Автором и руководителем проекта является Валентина Гаевая - известный белорусский балетмейстер, народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии, лауреат специальной премии Президента Беларуси "За духовное возрождение", кавалер ордена Франциска Скорины, художественный руководитель Белорусского государственного заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки" (с 1974 года по настоящее время).

Цикл выступлений ансамбля "Хорошки" с новой программой "Мы - белорусы" пройдет в городах мира во время акции Belarus Day ("Беларускі дзень"). Инициатива проведения такого ежегодного мероприятия по случаю Дня Независимости Беларуси прозвучала на пятом Всебелорусском народном собрании.

По планам, ансамбль "Хорошки" выступит 23 июня в Киеве (Украина), 27 июня в Варшаве (Польша), 29 июня в Берлине (Германия), 1 июля в Лионе (Франция), 4 июля в Праге (Чехия), 6 июля в Будапеште (Венгрия), 8 июля в Бледе (Словения), 10 июля в Кощице (Словакия) и 12 июля в Белграде (Сербия).

Валентина Гаевая глубоко и досконально исследует белорусское культурное наследие, своеобразно и талантливо переосмысливает его и возвращает к жизни. За 40 лет работы с коллективом ею создан не один десяток авторских программ. Оригинальные постановки белорусских народных танцев Валентина Гаевая объединяет в театрализованные хореографические спектакли: "Туровская легенда", "Полоцкая тетрадь", "Прощай, XX век!", "Добрый вечер, гости!", "Белорусы" и др.

Выступление известного белорусского коллектива организовали Министерство культуры совместно с Министерством иностранных дел при содействии посольств Беларуси за рубежом. В ходе акции Belarus Day ("Беларускі дзень") запланированы выступления в июле еще одного танцевального ансамбля - заслуженного коллектива Государственного ансамбля танца Беларуси по странам Балтии. -0-