Владельцы строительной фирмы из немецкой деревни Имбат составили честное объявление о работе каменщика, потому что на стандартные никто не откликался. Они пообещали тяжелый неблагодарный труд, но неожиданно получили много заявок.

В описании вакансии строительной фирмы Böhm Bau рабочие перспективы выглядят не слишком заманчиво. Лиза Бём и ее муж ищут в свою команду трех каменщиков и размещают в газете Donaukurier , пожалуй, одно из самых честных объявлений о работе каменщика. По крайней мере, на фразе «Вы будете надрываться от рассвета до заката, комфорт остался в прошлом» каждый претендент должен понять, чего ему следует ожидать от этой работы. Так выглядит само объявление:

Фото: donaukurier.de

В тексте объявления содержится следующая информация: «Вы хотите себе боль в спине и солнечные ожоги, при этом обладаете хотя бы небольшим интеллектом? Если хотите работать как животные, то откликайтесь на нашу вакансию! Вы будете надрываться от рассвета до заката, комфорт остался в прошлом! Мы предлагаем вам совершенно нормальное безумие на стройке, при этом не терпим пропусков. Мы ищем трех каменщиков или каменщиц на пожизненную каторгу, и это не только в летний период! Будь умен — иди к Böhm Bau!»

Идея написать настолько честное объявление пришла супругам по одной простой причине: стандартные описания вроде «дружелюбный коллектив, комфортные условия труда, достойная оплата» не работали, рассказала Лиза Бём журналу Focus . «На такие объявления едва ли кто-то отзывался», — говорит женщина.

Очевидно, потенциальные каменщики ценят честность. Потому что благодаря последнему объявлению супруги Бём не только получили отклики, но также уже наняли одного работника.

Как говорит Лиза Бём, «мы получили очень много заявок. Некоторые люди даже звонили нам просто потому, что их восхитило наше объявление».