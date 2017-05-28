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"Будете работать как животные". Честная вакансия строительной фирмы внезапно получила много откликов
29.05.2017 17:15 — Новости Культуры | Tut.by
Владельцы строительной фирмы из немецкой деревни Имбат составили честное объявление о работе каменщика, потому что на стандартные никто не откликался. Они пообещали тяжелый неблагодарный труд, но неожиданно получили много заявок.
В описании вакансии строительной фирмы Böhm Bau рабочие перспективы выглядят не слишком заманчиво. Лиза Бём и ее муж ищут в свою команду трех каменщиков и размещают в газете
В тексте объявления содержится следующая информация: «Вы хотите себе боль в спине и солнечные ожоги, при этом обладаете хотя бы небольшим интеллектом? Если хотите работать как животные, то откликайтесь на нашу вакансию! Вы будете надрываться от рассвета до заката, комфорт остался в прошлом! Мы предлагаем вам совершенно нормальное безумие на стройке, при этом не терпим пропусков. Мы ищем трех каменщиков или каменщиц на пожизненную каторгу, и это не только в летний период! Будь умен — иди к Böhm Bau!»
Идея написать настолько честное объявление пришла супругам по одной простой причине: стандартные описания вроде «дружелюбный коллектив, комфортные условия труда, достойная оплата» не работали, рассказала Лиза Бём журналу
Очевидно, потенциальные каменщики ценят честность. Потому что благодаря последнему объявлению супруги Бём не только получили отклики, но также уже наняли одного работника.
Как говорит Лиза Бём, «мы получили очень много заявок. Некоторые люди даже звонили нам просто потому, что их восхитило наше объявление».
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"Будете работать как животные". Честная вакансия строительной фирмы внезапно получила много откликов
Владельцы строительной фирмы из немецкой деревни Имбат составили честное объявление о работе каменщика, потому что на стандартные никто не откликался. Они...
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