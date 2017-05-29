30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVII Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии "Маладзечна-2017" откроет 1 июня творческий вечер, во время которого пройдет презентация сборника драматических произведений "Франциск Скорина и современность", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Миноблисполкома.

Творческий вечер организует Минский областной драматический театр. В первый день фестиваля любители театрального искусства также увидят премьеру спектакля Республиканского театра белорусской драматургии "Беларусь. Дидактика" с участием народной артистки страны Татьяны Мархель.

Основные мероприятия фестиваля пройдут 2-3 июня. Среди них II и III туры республиканского этапа Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни, презентации книг и др. Впервые в Молодечно на сцене Дворца культуры состоится спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы - "Павлинка", который пользуется особой популярностью у зрителей.

Торжественное открытие фестиваля пройдет на сцене Летнего амфитеатра 2 июня. В этот день жители и гости Молодечно смогут увидеть премьеру концерта "Купала и Колас. Вы нас растили". Музыкальное мероприятие посвящено 135-летию со дня рождения двух классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа. Программу представят солисты Национального академического концертного оркестра Беларуси. Во время концерта состоится торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса молодых исполнителей эстрадной песни. Завершит первый фестивальный день праздничный фейерверк.

На 3 июня запланирован ряд мероприятий не только в Молодечно, но и в Молодечненском районе. Концерт-закрытие "Маладзечна-2017" станет ярким завершением музыкального форума. На главной площадке - Летнем амфитеатре - развернется настоящий праздник музыки, посвященный 45-летию заслуженного коллектива Беларуси ансамбля "Сябры", художественным руководителем которого является Анатолий Ярмоленко. Участие в концертной программе примут звезды белорусской и российской эстрады.

На фестивале свою деятельность развернут и разнообразные развлекательные площадки. Каждый день на центральной площади Молодечно будут работать экспозиция декоративно-прикладного искусства, концертная площадка "Фестивальная толока".

Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии проводится с 1993 года и до недавнего времени проходил раз в два года. В 2011 году было принято решение о ежегодном его проведении. Организаторами предстоящего форума являются Министерство культуры Беларуси, Миноблисполком, Молодечненский райисполком, Национальный академический концертный оркестр Беларуси, ГУ "Дворец культуры г. Молодечно", Белтелерадиокомпания. Главная идея фестиваля - приобщение к ценностям белорусской культуры, пропаганда родного языка и популяризация произведений белорусских композиторов и поэтов, открытие новых имен.-0-