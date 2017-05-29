Антивоенный плакат уличного художника Бэнкси выставлен на аукцион в Англии за $19 тысяч

Антивоенный плакат популярного британского уличного художника Бэнкси с изображением на куске картона маленькой девочки, буквально вцепившейся в бомбу, выставлен на аукцион в Ньюмаркете (графство Суффолк на востоке Англии) и оценивается в 15 тысяч фунтов стерлингов (более 19 тысяч долларов). Об этом сообщил представитель торгового дома Rowley’s.

Работа Бэнкси. Фото: graffffiti.jimdo.com

Созданный с помощью пульверизатора броский черно-белый постер хранил до 2016 года дома один из участников манифестации в 2003 году против войны в Ираке. В том же году произведение на картоне было продано нынешнему владельцу, который и выставил сейчас на торги творение Бэнкси.

«Это один из тех редких случаев, когда вы действительно можете назвать изображение знаковым, — цитирует представителя аукционеров Уилла Эксона „Би-би-си“. — И то, что этот впечатляющий образ ребенка создан на довольно хрупком куске смятого картона, лишь добавляет ему очарования». «Бэнкси удивительно точно передает в этом образе антивоенные настроения, — отметил Эксон. — Перебравшись с улицы в зал произведение не потеряло своей острой направленности: она, как и другие великие работы, заставляет задуматься».

В 2015 году на лондонском аукционе «Бонэмс» за 116 тысяч фунтов (179 тысяч долларов) была продана одна из редких студийных работ Бэнкси — картина «Едкая птица» (2001). На сером холсте колибри пьет из пробирки с едким веществом, изображенной на знаке, предупреждающим об угрозе коррозии. «Едкую птицу» можно рассматривать как меланхоличное, проникновенное послание о порабощении природы в погоне за еще большим промышленным развитием", — подчеркнули тогда в «Бонэмс». Другая его картина «Улыбчивый полицейский» (2003), на которой на бумаге баллончиком с краской изображен страж порядка с эмотиконом вместо лица, была продана за 55 тысяч фунтов (84,5 тысяч долларов) при оценке в 35−45 тысяч фунтов ($ 53−69 тысяч долларов).

Бэнкси начал свою карьеру в качестве художника-граффити в Бристоле, но с тех пор приобрел поистине мировую известность за уникальные, трафаретные произведения искусства на стенах и фасадах домов. Личность андеграундного художника, политического активиста и режиссера до сих достоверно не установлена (хотя ученые уже писали о человеке, который может скрываться за этим псевдонимом).