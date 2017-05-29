Светка из Даугавпилса: фитнес-инструктор снимает клипы, чтобы стать депутатом

Фитнес-инструктор из латвийского города Даугавпилс (второй по величине после Риги) Светлана Лонская решила баллотироваться в депутаты местного самоуправления. Чтобы привлечь внимание избирателей, она снимает клипы с призывом проголосовать за нее.

В первом ролике она пела: «В Англии терлась, пахала там на завод, // Потом в Д-пился вернулась, типа, родной зовет».

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Во втором клипе Лонская, среди прочего, ходит с лопатой и копает яму. Слова в песне такие: «Давай разбудим этот город, ты и я, чтобы никогда не скучали жители, // Чтоб никогда не назвали нас ямой. Скажем гордо — я из Д-пилса».

А также такие:

«Поставьте плюсик этой девочке, она находка этого города // Выбирайте от сердца Латвии. Света работает, Света не спит».

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Лонская в предвыборной кампании называет себя «Светкой-кандидатом» и призывает голосовать за нее, чтобы она стала «Светкой-депутатом».

Муниципальные выборы в Латвии пройдут 3 июня. Светке-кандидату предстоит серьезная борьба — в Даугавпилсе на каждое депутатское место претендует по 13 кандидатов.