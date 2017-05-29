30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые заявки на Национальную литературную премию уже поступили, сообщила на пресс-конференции первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам первого зампредседателя, заявки поступили по всем семи номинациям. Активность проявили областные и Минское городское отделения СПБ. Своих авторов на Национальную литературную премию выдвинула и секция детской литературы союза. В результате на данный момент номинация "Лучшее произведение для детей и юношества" лидирует по количеству заявок. По мнению Елены Стельмах, это говорит о значительном уклоне современной литературе к детской аудитории. Кроме того, очевиден рост интереса к Национальной литературной премии.

"Очень важно, чтобы произведение получило общественное звучание, желательно, чтобы это были отзывы читателей, рецензии, будет учитываться и тираж произведения, а также сведения из библиотек, как принял его читатель", - отметила Елена Стельмах.

Премия не самоцель, вручить награды ради наград - это не та задача, которую преследует этот конкурс, отметила первый зампредседателя союза. Важно, чтобы литература имела поклонников, находила своих читателей, это самая высокая оценка для каждого автора, считает она.

По положению о республиканском конкурсе, заявки рассмотрит экспертный совет. Но кроме оценки экспертов важно и общественное признание произведений, подчеркнула Елена Стельмах.

Заявки на Национальную литературную премию по итогам 2016 года принимаются до 1 июля по следующим номинациям: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют", "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения".

Имена обладателей Национальной литературной премии 2016 года станут известными на Дне белорусской письменности в Полоцке.

Конкурс проводится в целях поддержки развития белорусской художественной литературы и творчества отечественных писателей, стимулирования создания ими новых высокохудожественных произведений для взрослых, детей и юношества, популяризации книги и чтения в обществе.

Учредители конкурса - Министерство информации, Министерство культуры, Министерство образования Беларуси, Минский городской исполнительный комитет и общественное объединение "Союз писателей Беларуси".-0-