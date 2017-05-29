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Минские студенты сняли трогательный ролик о школьнике, над которым издеваются одноклассники

30.05.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Для студентов Минского государственного лингвистического университета это был первый опыт работы в социальной рекламе. Ни один из актеров никогда до этого не имел опыта съемки на камеру. Но клип неожиданно был отмечен на трех международных фестивалях.

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Среди побед минской команды — первое место, приз зрительских симпатий и специальный приз от актера театра и кино Максима Суханова на II Международном молодежном фестивале социальной рекламы «Ясный взгляд» (прошел в мае 2017 года в Москве).

Согласно сюжету клипа, школьники издеваются над своим одноклассником, который живет в своем мире. Помочь ребенку может только его учитель.

Режиссером клипа выступила Елена Страхова, в главных ролях снялись Егор Бартошук и Павел Балышев.

 
 
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Для студентов Минского государственного лингвистического университета это был первый опыт работы в социальной рекламе. Ни один из актеров никогда до этого не...

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