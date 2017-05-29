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Минские студенты сняли трогательный ролик о школьнике, над которым издеваются одноклассники
30.05.2017 11:45 — Новости Культуры | Tut.by
Для студентов Минского государственного лингвистического университета это был первый опыт работы в социальной рекламе. Ни один из актеров никогда до этого не имел опыта съемки на камеру. Но клип неожиданно был отмечен на трех международных фестивалях.
Согласно сюжету клипа, школьники издеваются над своим одноклассником, который живет в своем мире. Помочь ребенку может только его учитель.
Режиссером клипа выступила Елена Страхова, в главных ролях снялись Егор Бартошук и Павел Балышев.
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Для студентов Минского государственного лингвистического университета это был первый опыт работы в социальной рекламе. Ни один из актеров никогда до этого не...
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