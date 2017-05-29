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Чтобы победить безбилетников, сдачу в краснодарских автобусах решили выдавать мешочком с мелочью
30.05.2017 12:27 — Новости Культуры | Tut.by
В общественном транспорте Краснодара (центр Краснодарского края Российской Федерации) пассажирам, желающим оплатить проезд крупной купюрой,
По словам пресс-службы управления, таким образом они планируют бороться с безбилетниками, которые «пристрастились ездить бесплатно, пользуясь тем, что у кондуктора утром может не оказаться сдачи с купюры большого номинала». «В депо уже готовятся и пломбируются мешочки, содержащие сдачу монетами с крупных номиналов», — заявили представители предприятия.
Проезд в краснодарском общественном транспорте стоит 23 рубля (75 белорусских копеек). В управлении не уточнили, что именно считается «крупной купюрой». Издание TJournal
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В общественном транспорте Краснодара (центр Краснодарского края Российской Федерации) пассажирам, желающим оплатить проезд крупной купюрой, будут выдавать сдачу...
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