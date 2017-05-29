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Интернет-проект по популяризации национальной литературы планируется реализовать в 2018 году - Луцкий

30.05.2017 12:26 — Новости Культуры | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интернет-проект по популяризации национальной литературы планируется реализовать в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель министра информации Беларуси Игорь Луцкий сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Интернет-проект Национальной литературной премии предполагает размещение информации об авторах, претендентах на премию, с согласия авторов - отрывков произведений. Это позволит популяризировать белорусскую литературу, познакомить читателей с авторами, привлечь внимание общества к лучшим достижениям литературного труда, считает первый заместитель министра.

В нынешнем году Национальная литературная премия будет вручаться в третий раз. Интерес к ней растет, что подтверждается уже сегодня. Если в прошлом году всего на конкурс было подано 30 заявок, то сегодня примерно столько же заявок поступило на рассмотрение экспертного совета. Вместе с тем количественные показатели никогда не станут значимым критерием для конкурса. Самое главное, чтобы лучшие произведения национальной литературы были отмечены, а это позволит стать более известными читательской аудитории, востребованными авторами, отметил Игорь Луцкий.

Заявки на Национальную литературную премию по итогам 2016 года принимаются до 1 июля. Подать заявку на республиканский конкурс "Национальная литературная премия" могут отдельные авторы, а также авторские коллективы. Подробности участия в конкурсе изложены на официлаьном сайте Министерства информации Беларуси.

Диплом, символ премии и денежная премия будет вручаться в семи номинациях: "Лучшее произведение (сборник произведений) поэзии", "Лучшее произведение прозы", "Лучшее произведение драматургии", "Лучшее произведение публицистики", "Лучший дебют", "Лучшее произведение для детей и юношества", "Лучшее произведение литературной критики и литературоведения".

Первоначально заявки оценит экспертный совет, а затем с 1 по 15 августа свое решение будет принимать жюри. Во внимание принимаются представленные автором количество и содержание статей, рецензий, откликов в СМИ, на интернет-ресурсах, а также количество письменных откликов читателей, переводы произведения на другие языки народов мира. Кроме того, учитывается потребность в публичных библиотеках выдвинутых на конкурс книг.

Имена обладателей Национальной литературной премии 2016 года станут известны на Дне белорусской письменности в Полоцке.

Конкурс проводится в целях поддержки развития белорусской художественной литературы и творчеству отечественных писателей, стимулирования создания ими новых высокохудожественных произведений для взрослых, детей и юношества, популяризации книги и чтения в обществе. Премия основана в 2015 году.

Учредители конкурса - Министерство информации Беларуси, Министерство культуры Беларуси, Министерство образования, Минский городской исполнительный комитет и общественное объединение "Союз писателей Беларуси". -0-

 
Теги: Минск
 
 
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Интернет-проект Национальной литературной премии предполагает размещение информации об авторах, претендентах на премию, с согласия авторов - отрывков...

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