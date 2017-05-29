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Скорининская тема всколыхнула творческих личностей - Стельмах

30.05.2017 13:34 — Новости Культуры | БелТА  
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30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорининская тема всколыхнула творческих личностей, сообщила сегодня на пресс-конференции в Минске первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни подводятся итоги конкурса "Душой Скарыны спешчанае слова", который был объявлен к 500-летию белорусского книгопечатания. Всего около 60 заявок поступило на этот конкурс, и все произведения – достойные внимания. Это говорит о том, что тема Скорины, 500-летия белорусского книгопечатания всколыхнула творческих личностей разного возраста и статуса, ведь среди работ как предложения от школьников, так и профессиональных писателей, подчеркнула Елена Стельмах.

Уже подведены итоги областного этапа республиканского конкурса юных чтецов "Живая классика". Известны имена 28 участников финального республиканского этапа конкурса, который пройдет в Полоцке в День белорусской письменности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В эти дни подводятся итоги конкурса "Душой Скарыны спешчанае слова", который был объявлен к 500-летию белорусского книгопечатания. Всего около 60 заявок поступило на...

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