Скорининская тема всколыхнула творческих личностей - Стельмах

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скорининская тема всколыхнула творческих личностей, сообщила сегодня на пресс-конференции в Минске первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена Стельмах, передает корреспондент БЕЛТА.

В эти дни подводятся итоги конкурса "Душой Скарыны спешчанае слова", который был объявлен к 500-летию белорусского книгопечатания. Всего около 60 заявок поступило на этот конкурс, и все произведения – достойные внимания. Это говорит о том, что тема Скорины, 500-летия белорусского книгопечатания всколыхнула творческих личностей разного возраста и статуса, ведь среди работ как предложения от школьников, так и профессиональных писателей, подчеркнула Елена Стельмах.

Уже подведены итоги областного этапа республиканского конкурса юных чтецов "Живая классика". Известны имена 28 участников финального республиканского этапа конкурса, который пройдет в Полоцке в День белорусской письменности.-0-