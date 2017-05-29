Авторскую одежду во Франции представит 21-летний учащийся Могилевского колледжа

21-летний учащийся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа Игорь Плетнев с коллекцией одежды отправился в столицу мировой моды — Париж. Мечта молодого человека побывать во Франции стала возможной благодаря республиканскому фестивалю-конкурсу «Мельница моды», где он завоевал призовое место, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото с сайта Могилевского экономического профессионально-технического колледжа.

— Там я и получил возможность представить свою коллекцию мужской одежды в нескольких европейских школах моды. Не только французской. До Парижа мы побываем еще и в Польше, — говорит Игорь Плетнев.

Стажироваться за границей Игорь будет неделю. Надеется, что многому научится у опытных коллег, возможно, обрастет новыми связями. В этом году он оканчивает колледж в Могилеве и планирует поступать в вуз — учиться дальше по специальности, так сказать расти. Плетнев уточняет:

— Я хочу жить и творить в своей стране. Уже создал несколько коллекций одежды — как женской, так и мужской. Над этой коллекцией — «Provokator. Без лица» работал около полугода. Это — авангардный мужской костюм, который, тем не менее, можно носить каждый день. В нем много мелких деталей — карманов, нашивок. А еще на нем лицо человека — в разных интерпретациях. Вообще мне хочется удивлять, показать что-то новое, свое. В глобальном смысле название коллекции отражает ситуацию в стране: модельеры у нас есть, но они не раскручены, нет известных имен, брендов. А должны быть!

В колледже, который заканчивает Игорь, не сомневаются — у парня прекрасные перспективы. Мастер производственного обучения Светлана Магденко подчеркивает, что Плетнев умеет не только отлично шить и креативить, он еще очень работоспособный. Если нужно, ночь будет сидеть за машинкой.

Примечательно, что в перерывах между учебой, созданием коллекции и показами, Игорь успел порадовать и родного брата. 17-летний Саша закончил школу, и на выпускной Плетнев-старший «скреативил» ему шикарный костюм:

— С одной стороны — это классика: рубашка, жилет, брюки. Но есть и «изюминка»: на жилете мой фирменный логотип и женские губы.