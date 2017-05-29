﻿ Не улетел. В могилевском зоосаде выхаживают редкого для Беларуси императорского орла. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не улетел. В могилевском зоосаде выхаживают редкого для Беларуси императорского орла

30.05.2017 13:29 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В могилевском зоосаде выхаживают редкого для Беларуси орла-могильника. Птицу обнаружили 22 мая в агрогородке Вишов под Могилевом. Обессиленная птица вышла к школьному стадиону в агрогородке.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Орел неделю жил в зоосаде в загоне для кур — его отпаивали водой, откармливали. Видимых повреждений у птицы не было. Беспокойство у специалистов вызывает лишь левый глаз птицы, который либо был травмирован, либо орел родился таким.

Вечером 29 мая орла окольцевали и выпустили в открытый загон, где обитают зубры, однако птица не улетела. Орел даже не набирал нужную высоту. Сейчас за ним наблюдают. Если через несколько дней орел так и не улетит, его снова заберут на карантин.


Ближайшие к нам места гнездования редкого орла-могильника — в Центральной Украине. Могильник или императорский орел внесен в Международный Красный список как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Численность вида по всей Европе снижается.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Птицу окольцевали и выпустили в открытый вольер к зубрам. Орел так и не взлетел.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Интерес к Национальной литературной премии растет - Стельмах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика