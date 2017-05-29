Центр культуры Беларуси открылся в Пекине

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр культуры Беларуси 30 мая торжественно открыт в Пекине, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Как отметил на церемонии открытия Центра культуры Беларуси в Пекине министр культуры Борис Светлов, целями центра станет представление и популяризация культурного наследия и современной культуры и искусства Беларуси, информации об общественно-политической и экономической жизни государства.

"Центр будет содействовать развитию белорусско-китайского сотрудничества в культурной, гуманитарной, образовательной, туристической и информационных областях путем расширения контактов и сотрудничества с творческими и культурно-образовательными учреждениями, общественностью двух государств. Также центр будет содействовать всестороннему сотрудничеству между государственными, негосударственными и общественными учреждениями и организациями, побратимским отношениям и партнерским связям между городами и регионами наших стран", - уверен министр.

В центре будут проходить художественные выставки, концерты белорусских исполнителей, фестивали национальной кухни, демонстрация документальных, анимационных и художественных фильмов, созданных в Беларуси. И это далеко не полный перечень всех форм работы и мероприятий центра, подчеркнул Борис Светлов.

Белорусско-китайские отношения динамично и конструктивно развиваются по всем направлениям. Успешное укрепление политических и торгово-экономических связей обусловлено общностью принципов внутренней и внешней политики, совпадением взглядов на важнейшие проблемы международных отношений. Всестороннее стратегическое партнерство двух стран вступило в новый этап развития и стало образцом дружественных отношений, сказал министр.

Борис Светлов обратил внимание, что об этом свидетельствуют и стабильные связи в сфере культуры. Обмен выставками, подписание соглашений, проведение Дней культуры стран - из этого и многого другого складываются глубокие двусторонние культурные отношения. А культура объединяет разные страны и национальности, людей разных характеров и темпераментов.

В мае 2015 года в ходе визита в Минск председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина подписано межправительственное белорусско-китайское соглашение, предусматривающее взаимное открытие культурных центров.

В преддверии 25-летия установления белорусско-китайских дипломатических отношений 21 декабря 2016 года в Минске торжественно открылся Китайский культурный центр.

Сегодня Беларусь и Китай совершили очередной важный шаг сближения в развитии культурных контактов между двумя странами, открывая Центр культуры Беларуси в Пекине.

В эти дни в Китае проходит Дуаньу - праздник драконьих лодок. Борис Светлов отметил, что персональная выставка белорусской художницы Марины Эльяшевич "Ладья белорусской поэзии на празднике Дуаньу", приуроченная к открытию центра, посвящена китайскому поэту Цюй Юаню, являющемуся символом стремления к свободе.

"Это стремление характерно и для свободолюбивой белорусской поэзии ХХ века. Поэтому неслучайно на традиционном китайском празднике впервые появилась ладья с поэтами-классиками белорусской литературы. Это Янка Купала, Якуб Колас и Максим Богданович. Выставка является символическим началом деятельности белорусского культурного центра в Пекине, который будет отныне местом самых радостных дружеских встреч и знакомств", - считает министр.

Для гостей церемонии открытия Центра культуры выступил ансамбль "Терница".

Центр культуры Беларуси расположился в одной из пятизвездочных гостиниц в центре Пекина. Один зал отведен под информационную программу, где можно также познакомиться с белорусскими книгами и картинами. Второй, в котором воссозданы средневековые интерьеры, предназначен для угощения гостей национальными блюдами.

Дни культуры Беларуси проходят в Пекине 27-30 мая. В программе мероприятий - показ балетного спектакля П.И.Чайковского "Лебединое озеро" Национального академического Большого театра оперы и балета, выставка современной белорусской графики из фондов Национального центра современных искусств, мастер-классы председателя Белорусского союза художников Григория Ситницы.

Также с 26 по 31 мая в Чанчуне проходит Неделя дружбы между Беларусью и Китаем, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений. Для китайских зрителей представлена программа Дней белорусского кино и лекция Бориса Светлова с презентацией культурного потенциала Беларуси в Цзилиньском университете Чанчуня.-0-