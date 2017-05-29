Дизайнер Михал Анемпадистов закончил работу над шикарным альбомом «Колеры Беларусі». Книга состоит из семи разделов: «Белый», «Черный, «Красный», «Синий. Голубой», «Серый», «Золотой. Желтый» и «Зеленый». Каждый из них включает визуальные материалы, а также развернутые авторские тексты.





Прочитав исследование Анемпадистова, можно узнать, в какое время тот или иной цвет получил свое название, какую он выполнял функции и что за символическую информацию нес. Например, слово «чырвоны» первоначально употреблялось в форме деепричастий «чрълены», «черъвлены» или «червьлены», то есть «покрашенный в красный цвет». «Червление» — это процесс добычи красного цвета из «чарвеца» — насекомого, которого также называют «кошенилем». То есть форма слова, которая означала процесс изготовления краски, постепенно заменила тая форма, которая фиксирует сам цвет (абстрактную вещь, которая существует в нашем воображении).

Или другой пример. Михал Анемпадистов приводит пример распространения топопимов со словом «чырвоны». Оказывается, большинство их встречается в восточной Беларуси. На западе страны их всего три, на севере — два, на Полесье их можно найти только на востоке региона. Почему? Ответ можно найти в «Колерах Беларусі».

Впрочем, не менее яркое впечатление оставляют фотографии. В подборке TUT.BY — десять ярких образов, которые представляют все «колеры» Михала Анемпадистова.





































Презентация книги «Колер Беларусі» пройдет сегодня, 30 мая в галерее Белорусского союза дизайнеров (Минск, Брылевская, 14). Начало в 19:30. Вход свободный.