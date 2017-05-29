ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топоним "чырвоны" - с востока. Дизайнер представил страну через цвета и рассказал их происхождение

30.05.2017 15:30 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дизайнер Михал Анемпадистов закончил работу над шикарным альбомом «Колеры Беларусі». Книга состоит из семи разделов: «Белый», «Черный, «Красный», «Синий. Голубой», «Серый», «Золотой. Желтый» и «Зеленый». Каждый из них включает визуальные материалы, а также развернутые авторские тексты.


Прочитав исследование Анемпадистова, можно узнать, в какое время тот или иной цвет получил свое название, какую он выполнял функции и что за символическую информацию нес. Например, слово «чырвоны» первоначально употреблялось в форме деепричастий «чрълены», «черъвлены» или «червьлены», то есть «покрашенный в красный цвет». «Червление» — это процесс добычи красного цвета из «чарвеца» — насекомого, которого также называют «кошенилем». То есть форма слова, которая означала процесс изготовления краски, постепенно заменила тая форма, которая фиксирует сам цвет (абстрактную вещь, которая существует в нашем воображении).

Или другой пример. Михал Анемпадистов приводит пример распространения топопимов со словом «чырвоны». Оказывается, большинство их встречается в восточной Беларуси. На западе страны их всего три, на севере — два, на Полесье их можно найти только на востоке региона. Почему? Ответ можно найти в «Колерах Беларусі».

Впрочем, не менее яркое впечатление оставляют фотографии. В подборке TUT.BY — десять ярких образов, которые представляют все «колеры» Михала Анемпадистова.










Презентация книги «Колер Беларусі» пройдет сегодня, 30 мая в галерее Белорусского союза дизайнеров (Минск, Брылевская, 14). Начало в 19:30. Вход свободный.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дизайнер Михал Анемпадистов закончил работу над шикарным альбомом "Колеры Беларусі". Книга состоит из семи разделов: "Белый", "Черный, "Красный", "Синий. Голубой",...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Центр культуры Беларуси открылся в Пекине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика