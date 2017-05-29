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Художники из девяти стран напишут картины с видами Могилева

30.05.2017 17:24 — Новости Культуры | БелТА  
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30 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Арт-проект "Мой Могилев", посвященный 750-летию города, стартовал в областном центре. Торжественное открытие мероприятия состоялось сегодня в ратуше, передает корреспондент БЕЛТА.

В творческом форуме примут участие художники из девяти стран: Оксана Евдокименко (Беларусь), Алена Шаповалова (Россия), Вугар Али (Азербайджан), Пунам Чандрика Тяги (Индия), Ванг Байфу (Китай), Томас Рудокас (Литва), Бурхан Ахмети (Македония), Шухрат Абдумаликов (Узбекистан), Инна Пантелемонова (Украина).

Для мастеров кисти проведут экскурсии по Могилеву. Их познакомят с разными уголками областного центра. Гости пройдут по улицам, оценят его достопримечательности и виды. "Мы привыкли видеть наш город под одним углом, а у художников свой взгляд на обыденные вещи, - отметила заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко. - Они цепляются за мелочи, которые, благодаря цвету, фактуре, стилю позволят нам посмотреть на столицу Приднепровского края с другой стороны".

Работать в Могилеве гости будут почти две недели. Что будет изображено на полотнах и сколько их будет, пока сложно сказать. "Это творческие люди, у которых многое зависит от настроения и вдохновения, - отметила Алла Галушко. - Возможно, кто-то создаст только одно произведение, другого Могилев воодушевит на целую серию полотен. Все картины будут переданы в качестве подарка областному центру к 750-летию".

Итогом арт-проекта станет экспозиция "Могилев глазами гостей", которая откроется 28 июня, в День города, в выставочном зале Музея истории Могилева. После завершения выставки картины будут переданы в фонд музея.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Работать в Могилеве гости будут почти две недели. Что будет изображено на полотнах и сколько их будет, пока сложно сказать.

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