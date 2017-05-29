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Красавицы-выпускницы на школьных линейках в Минске
30.05.2017 17:32 — Новости Культуры | Tut.by
Почти 10 тысяч юных минчан и минчанок сегодня прощаются со школой. Для кого-то — это радость начала взрослой жизни, для кого-то — слезы расставания с любимыми друзьями и подругами.
Каким увидели последний школьный день сами выпускники — в нашей подборке из Instagram.
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Каким увидели последний школьный день сами выпускники - в нашей подборке из Instagram.
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