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Красавицы-выпускницы на школьных линейках в Минске

30.05.2017 17:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Почти 10 тысяч юных минчан и минчанок сегодня прощаются со школой. Для кого-то — это радость начала взрослой жизни, для кого-то — слезы расставания с любимыми друзьями и подругами.

Каким увидели последний школьный день сами выпускники — в нашей подборке из Instagram.

 

Публикация от Maryana (@m.kolesnik_) Май 30 2017 в 2:57 PDT

 

Публикация от Alina Li (@alibabyli) Май 30 2017 в 2:46 PDT

 

Публикация от Angelika (@angeluvven) Май 30 2017 в 3:00 PDT

 

Публикация от (@alina_litvinova) Май 30 2017 в 2:04 PDT

 
 
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Каким увидели последний школьный день сами выпускники - в нашей подборке из Instagram.

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