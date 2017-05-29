Красавицы-выпускницы на школьных линейках в Минске

Почти 10 тысяч юных минчан и минчанок сегодня прощаются со школой. Для кого-то — это радость начала взрослой жизни, для кого-то — слезы расставания с любимыми друзьями и подругами.

Каким увидели последний школьный день сами выпускники — в нашей подборке из Instagram.

Публикация от Mary T (@mariatsybulskaya) Май 30 2017 в 4:41 PDT

Публикация от Maryana (@m.kolesnik_) Май 30 2017 в 2:57 PDT

Публикация от Vlada Ostrovskaya (@ostr.vlvi) Май 30 2017 в 3:46 PDT

Публикация от Anastasia Zaikovskaya (@formalinfigs) Май 30 2017 в 2:37 PDT

Публикация от Alina Li (@alibabyli) Май 30 2017 в 2:46 PDT

Публикация от Angelika (@angeluvven) Май 30 2017 в 3:00 PDT

Публикация от человек-лето (@evaktotam) Май 30 2017 в 3:41 PDT

Публикация от (@alina_litvinova) Май 30 2017 в 2:04 PDT

Публикация от F I N S K A Y A (@alexandra_finskaya) Май 30 2017 в 2:18 PDT

Публикация от Катя (@kate_zyatikova) Май 30 2017 в 4:29 PDT