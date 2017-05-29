Диалог авангардного искусства Беларуси и Италии начала XX века представляет выставка в Минске

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалог авангардного искусства Беларуси и Италии начала XX века представляет выставка "Доттори, Шагал, Сутин, Ходасевич-Леже. Энергия, экспрессия, символика и сны. Взгляд на искусство Италии и Беларуси первой половины XX века", которая открывается сегодня в Минске. Об этом сообщил на пресс-конференции по случаю открытия выставки в Национальном художественном музее Беларуси посол Италии в Беларуси Стефано Бьянки, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Стефано Бьянки, эта выставка - ключевое событие культурной программы посольства Италии в Минске в Год итальянской культуры в Беларуси, приуроченной к 25-летию дипломатических отношений между странами.

Как отметил посол, сотрудничество между Италией и Беларусью в области культуры развивается много лет. Готовя проект, организаторы с итальянской стороны очень тщательно подходили к поиску автора, который стал бы открытием для белорусской публики, в немалой степени знакомой с итальянским искусством.

Выбор пал на художника-футуриста первой половины XX века Джерардо Доттори. Это художник, который очень ярко выражает культуру области Умбрия и является одной из ключевых фигур итальянского искусства, отметил Стефано Бьянки. Однако такое представление авангардного искусства показалось неполным, начался поиск произведений белорусских мастеров, чтобы создать диалог, который характеризует авангардное искусство XX века, добавил он. С появлением партнеров - Национального художественного музея Беларуси и Белгазпромбанка мозаичное панно выставки приобрело законченную форму, отметил посол Италии.

Как отметил в свою очередь председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, для банка, который известен своими культурными проектами, это еще один интересный опыт. На его взгляд, получился диалог, сравнение, позволяющее убедиться, что Беларусь всегда являлась частью европейской культуры. На выставке посетители смогут увидеть яркие пейзажи Доттори, по-детски наивный взгляд Шагала, надрывный - Сутина и достаточно неожиданный - Нади Ходасевич-Леже. Все вместе это дает интересный проект, который непременно заинтересует зрителя, считает Виктор Бабарико.

В Национальном художественном музее с 31 мая зрители смогут увидеть картины Джерардо Доттори наряду с поэтическими образами Марка Шагала, экспрессионистскими работами Хаима Сутина и абстракциями Надежды Ходасевич-Леже. Доттори представлен 14 произведениями конца XIX - начала XX века, среди которых живописные полотна, рисунки карандашами в авторской технике и графика. Из корпоративной коллекции Белгазпромбанка на выставке представлены две работы Марка Шагала и две - Хаима Сутина: характерные для шагаловского стиля "Влюбленные" и "Часы на пылающем небе", знаменитые сутинский портрет "Ева" и пейзаж "Большие луга в Шартре возле виадука". На выставке также будут присутствовать две графические работы Надежды Ходасевич-Леже из собрания Национального художественного музея.

Итогом кропотливой работы стал оригинальный квартет абсолютно разных художников. При этом Доттори, Сутин и Ходасевич-Леже близки в стремлении найти авторский стиль и открыть что-то новое в искусстве. В то время как Доттори и Шагал тяготеют к передаче поэзии снов в своих произведениях. Талант каждого из них раскрылся не только на родине, но и во Франции. Творчество белорусских художников с чертами национального искусства развивалось и в контексте европейского авангарда.

Помимо живописных и графических произведений на выставке представлены документы, письма, фотографии и журналы из "Архивов Доттори". Посетители смогут также посмотреть документальные фильмы о жизни футуриста из Перуджи.

Благодаря активной поддержке посла Италии в Беларуси Стефано Бьянки событие получило патронат Министерства культуры и туризма Италии, Законодательного собрания региона Умбрия, Исполнительного комитета региона Умбрия, Министерства культуры Беларуси и Мингорисполкома. Соорганизаторы мероприятия - муниципалитет Перуджи, Национальный художественный музей, Белгазпромбанк, при содействии "Архивов Доттори".

Посетить выставку можно по 4 июня.-0-