В Марокко нашли останки одного из последних африканских динозавров

Палеонтологи обнаружили в одной из шахт на севере Марокко останки динозавра, жившего на территории Африки перед самым падением метеорита. По их словам, он был близким родственником тираннозавра, только более примитивным.

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Останки одного из последних динозавров, живших на территории Африки, были найдены в марокканской фосфатной шахте. Изучением окаменелостей занималась команда ученых из британского города Бат. Палеонтолог Ник Лонгрич уверен, что африканская фауна того времени отличалась от всего остального мира.

«Этот динозавр жил в очень интересный период, примерно 66−67 миллионов лет назад, — говорит Лонгрич. — Прямо перед падением метеорита, которое привело к их вымиранию. Мы достаточно хорошо знаем, кто населял в то время Северную Америку — например, трицератопсы и тираннозавры. Что тогда происходило во всем остальном мире, мы плохо представляем, а про африканскую фауну того времени неизвестно почти ничего. Так что по сути, это первый динозавр из мелового периода, обитавший в Африке».

По словам ученого, останки принадлежали близкому родственнику знаменитого «ти-рекса». Однако между ними есть значительные отличия.

«У этих динозавров более короткий, тупой нос, — рассказывает Лонгрич. — Передние конечности гораздо короче. В то время, как тираннозавры были чем-то похожи на птиц и могли иметь перья — этот динозавр был покрыт чешуей. „Ти-рекс“ не отличался большим умом — а мозг этой рептилии был еще меньшего размера. Так что по всем показателям, это даже более примитивный динозавр».

Ряд палеонтологов считают, что незадолго до вымирания многие виды древних ящеров уже исчезли, сам вид находился на грани исчезновения. Но Ник Лондрич уверен — найденные останки являются доказательством того, что динозавры процветали вплоть до падения уничтожившего их метеорита.