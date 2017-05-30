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Белые банты, сладкая вата и аттракционы. Как столичные школьники отметили последний звонок
30.05.2017 23:09 — Новости Культуры | Tut.by
30 мая прозвенел последний звонок, и школьники по традиции отправились отмечать это событие в парки и на городские улицы. TUT.BY понаблюдал за праздником молодости и веселья. Результат можно посмотреть в нашем фотоотчете.
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Школьники отпраздновали свой последний звонок.
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