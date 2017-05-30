Витебск посвятит это лето 130-летию со дня рождения Шагала

Арт-центр Марка Шагала в Витебске. Фото из архива

31 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Арт-центр Марка Шагала в Витебске посвящает 130-летию со дня рождения художника выставку "130 лет - 130 шедевров. Ретроспектива творчества Марка Шагала из собрания музея", сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении культуры.

"Выставка открылась накануне майских праздников и продлит свою работу все лето, чтобы как можно больше гостей Витебска смогли ее увидеть. За 25 лет работы в музее сформировалась большая коллекция работ мастера - более 300 оригинальных графических листов: офорты, акватинты, литографии. Это одно из самых крупных собраний на постсоветском пространстве. Хронологически коллекция охватывает весь период занятия Марком Шагалом графикой: с 1922 по 1985 год. Вся коллекция музея сформирована благодаря дарам наследников художника и неравнодушных почитателей его творчества", - рассказала директор Музея Марка Шагала Ирина Воронова.

В экспозиции представлены самые знаковые работы художника из музейного собрания: офорт "Бабушка" (1922 год) из серии иллюстраций к автобиографической книге "Моя жизнь", серия иллюстраций к книге Марселя Арлана "Материнство", акватинты "Алеко", "Влюбленные под деревом" и "Пьеро", подаренные дочерью художника Идой, ксилографии к стихотворениям Марка Шагала, последняя работа в жизни художника "К иному миру". Впервые за все время работы музея одновременно экспонируются все 96 иллюстраций к поэме Гоголя "Мертвые души", переданные в дар музею внучками художника Мерет и Беллой Мейер. Полный цикл офортов к "Мертвым душам" - сегодня большая редкость для музейных и частных собраний. На постсоветском пространстве он имеется в коллекциях только четырех музеев: Государственной Третьяковской галереи в Москве, куда был передан в дар Марком Шагалом в 1927 году, Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, куда также поступил в качестве дара от самого художника в 1981 году, Государственного музея изобразительных искусств имени А. Пушкина в Москве и Музея Марка Шагала в Витебске.

"В июне посетителей выставки "130 лет - 130 шедевров" ждет сюрприз. В экспозиции появится еще одна работа, которая станет своеобразной кульминационной точкой. Это портрет Марка Шагала, выполненный немецким художником-гравером Германом Штруком в 1922 году", - анонсировала Ирина Воронова.

Кроме того, на днях в Минске завершился выставочный проект "Возвращение образа. К 130-летию Марка Шагала", и в Витебск возвратились произведения участников шагаловских пленэров, прошедших в областном центре в 1994, 1997 и 2016 годах. Планируется, что эти работы, ставшие продолжением поэтики знаменитого мастера, будут экспонироваться на одной из площадок города в дни празднования 130-летия со дня рождения Шагала.-0-