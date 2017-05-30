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Гала-концерт фестиваля "Мечты сбываются" пройдет в Летнем амфитеатре Витебска 2 июня

31.05.2017 08:40 — Новости Культуры | БелТА  
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31 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Международный фестиваль творчества воспитанников домов-интернатов для детей и молодых людей с инвалидностью "Мечты сбываются" пройдет в Витебске 1 и 2 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в благотворительном общественном объединении "Мир без границ".

Организаторы отметили, что это уже 10-й фестиваль, но в Витебске он будет проходить впервые. Ранее мероприятие проводилась в Минске, Бресте и Лиде. Традиционно в фестивале принимают участие воспитанники всех белорусских домов-интернатов для детей и молодых людей с особенностями психофизического развития (в системы соцзащиты таких 10), география зарубежных участников меняется. На нынешнем форуме ожидают представителей Украины. В минувших фестивалях участвовали дети из России, Латвии, Польши.

В Витебск приедут около 90 детей, общее количество участников мероприятия - 140 человек. Это в том числе волонтеры, многие из Витебска, сопровождающие лица, а также белорусские артисты и медийные персоны (Александр Солодуха, Дмитрий Колдун, Светлана Боровская и др.).

Отборочный тур фестиваля пройдет в областной филармонии 1 июня. В пятницу, 2 июня, для участников будут организованы экскурсионная программа по Витебску, флешмоб, а вечером в Летнем амфитеатре пройдет гала-концерт, в котором вместе с финалистами примут участие звезды белорусской эстрады. Начало в 18.00.

"Наш фестиваль - это единственное в Беларуси инклюзивное творческое мероприятие для детей с особенностями, которые живут в интернатных учреждениях. Форум всегда широко поддерживается Министерством труда, в этом году проводиться в тесном сотрудничестве с Витебским облисполкомом", - отметили организаторы.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Организаторы отметили, что это уже 10-й фестиваль, но в Витебске он будет проходить впервые. Ранее мероприятие проводилась в Минске, Бресте и Лиде.

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