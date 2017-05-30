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Гродненский театр кукол 1 июня приглашает детей в кругосветное путешествие

31.05.2017 08:49 — Новости Культуры | БелТА  
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Гродненский театр кукол 1 июня приглашает детей в кругосветное путешествие

31 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненский областной театр кукол 1 июня приглашает детей в кругосветное путешествие, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Артисты театра в День защиты детей готовят представление для маленьких зрителей. Праздник начнется в парке у входа в театр в 11.30. Здесь развернется ярмарочное представление, во время которого малышам предложат отправиться в кругосветное морское путешествие с капитаном Джеком Воробьем. На празднике детства также будут дискотека, загадки, конкурсы. После активного отдыха мальчиков и девочек пригласят в зрительный зал, где покажут недавнюю премьеру - спектакль "Медовая сказка".

"Этим летом мы подготовили сюрпризы для детей и их родителей, которые призваны приобщить к творчеству самых маленьких зрителей", - отметили в театре.

В июне-июле театр кукол организует совместный проект с музеем истории религии, во внутреннем дворике которого по субботам в 17.00 будут проходить спектакли для самых маленьких. По воскресеньям в это же время дети с родителями смогут прийти в сам театр, пообщаться с артистами и познакомиться с куклами в камерной обстановке малого зала. "Это будет своеобразное знакомство малышей с театром и куклами, чтобы они полюбили их и затем приходили на спектакли в большой зал, не пугаясь "взрослой" обстановки, узнавали на сцене своих героев", - пояснили в администрации театра.

Расписание субботних и воскресных встреч родители могут посмотреть на сайте, а также на официальных страницах в социальных сетях. -0-

 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Артисты театра в День защиты детей готовят представление для маленьких зрителей. Праздник начнется в парке у входа в театр в 11.30.

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