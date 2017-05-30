В Бресте выпустили карту с достопримечательностями города для западных туристов

Группа брестчан выпустила карту города, где размещены самые заметные и интересные места центра Бреста. Аналогов такой карты в Беларуси пока нет, утверждают инициаторы проекта.



Фото: Natatnik.org

Идея создания туристической карты принадлежит руководителю консалтингового агентства «Propus» Евгению Скрабутану. Карта представляет собой лист формата А2, на одной из сторон которого — центр города с названиями улиц и указанием объектов туристической инфраструктуры: музеев, театров, церквей, костела. На другой стороне карты отмечены кафе, рестораны и пабы, гостиницы и хостелы, магазины и сувенирные лавки.

Карта вышла на польском и английском языке и рассчитана, в первую очередь, на западных туристов. Титульную страницу украшают эксклюзивные рисунки достопримечательностей города, созданные брестской художницей Анной Яцкевич, которая в проекте выступает дизайнером-иллюстратором и арт-директором.

«Мы хотим показать западным туристам лучшие места города, которые стоит посетить. На карте мы нарисовали памятники, музеи некоторые знаковые места для города с описанием этих мест. К сожалению, выпускаемые в Беларуси карты не очень разнообразны, когда что-то появляется оно или на русском языке или не очень высокого качества, нам хотелось сделать действительно качественную вещь и показать, что наша страна открыта для западных туристов», — заявил БелаПАН Евгений Скрабутан.

«Мы изучили опыт Польши и Украины и использовали это в своей работе. Такой карты в Бресте пока не было. Наша главная цель — дать возможность нашим гостям найти самое лучшее в нашем городе», - говорит Анна Яцкевич.

Карта пока напечатана тиражом 1000 экземпляров, но ее планируется периодически допечатывать. Карту раздают бесплатно в польском консульстве, ресторанах и гостиницах Бреста.

Источники финансирования инициаторы проекта не называют.