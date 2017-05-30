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Университет в Бельгии извинился за призыв к декольте на выпускном

31.05.2017 10:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Свободный университет Брюсселя (ULB) извинился за послание к студенткам медицинского факультета с просьбой надевать платье с глубоким декольте на выпускную церемонию.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Гусалов, TUT.BY

«С эстетической точки зрения для молодых женщин лучше носить платье или юбку, и чтобы было милое декольте. Конечно, леди, это не обязательное условие», — говорится в письме.

Студентам-юношам рекомендовано лишь надевать пиджаки.

Совет университетского руководства вызвал бурю возмущенных отзывов в социальных сетях, многие пользователи отмечали, что послание к студенткам носит сексистский характер.

Скрин-граб из письма был размещен на странице ULB Confessions («Признания ULB») в «Фейсбуке», на которой рассылка была названа «маленьким скандалом».

Одна из студенток написала на странице, что «никто не вправе указывать вам, как одеваться» и «никто не вправе говорить вам, как выполнять роль женщины в обществе».

Вскоре после этого учебное заведение принесло извинения студенткам на своих страницах в «Фейсбуке» и «Твиттере».

В сообщении университета указывается, что совет был неуместным и противоречил университетским ценностям.

 
 
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Свободный университет Брюсселя (ULB) извинился за послание к студенткам медицинского факультета с просьбой надевать платье с глубоким декольте на выпускную...

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