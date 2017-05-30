23 мая 2017 года в одном из самых известных концертных залов Москвы -уникальном Государственном музее-заповеднике "Царицыно" состоялся торжественный концерт лауреатов и номинантов Международной музыкальной премии Евразийского экономического союза BELBRAND AWARD. Выступление молодых артистов проходило в сопровождении Евразийского симфонического оркестра под управлением ведущего дирижера Республики Беларусь, почетного академика международной гуманитарной академии "Европа-Азия", профессора Белорусского государственного университета культуры и искусств Вячеслава Бортновского.

Ассоциация "БелБренд" под патронатом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приступила к реализации крупнейшего по своим масштабам международного проекта "Евразийский международный фестиваль культур", целью которого является выявление и продвижение молодых талантов в сфере классической музыки, литературы, художественного искусства, танцев среди молодежи стран ЕАЭС.

"Любое экономическое взаимодействие подразумевает и культурное взаимопроникновение, - отметил помощник члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Самат Алиев. - Поэтому эта инициатива получила широкую поддержку и развитие как в наших странах, так и в других славянских и неславянских государствах. Проект "Евразийский международный фестиваль культур" объединит в себе концерты и конкурсы классической музыки, выставки-салоны молодых художников и литераторов, а также обучающие семинары и конференции в сфере защиты интеллектуальной собственности. Объединяя культурные и научные сферы, ассоциация "БелБренд" совместно с содружеством "РусБренд" при поддержке Евразийской экономической комиссии создаст творческую платформу для развития молодежи ЕАЭС".

В концерте, посвященном Дню славянской письменности и культуры и Дню Победы, выступили молодые таланты, открытые в рамках международного проекта "Евразийский международный фестиваль культур", - Саян Исин (вокал, Казахстан-Кыргызстан), Кристина Николаева (вокал, Беларусь), Кехань Сюй (фортепьяно, КНР) и победитель республиканского конкурса чтецов поэзии Беларуси 2017 года Маргарита Чопко.

"Очень трудно найти что-нибудь подобное, - отметил в приветственном слове заместитель председателя Российского союза ветеранов, генерал-майор Владимир Романенко. - Мы сегодня встретились с тем, что нас волнует, что нас действительно радует, что показывает величие человеческого духа. И это очень здорово! Это важно и нужно в первую очередь для нашей молодежи. Тогда нашу землю любить и понимать больше будут!"

В финале концерта Российский союз ветеранов отметил особыми наградами его организаторов, участников и почетных гостей.

В ближайших планах проекта "Евразийский международный фестиваль культур" проведение гастрольного тура лауреатов премии BELBRAND AWARD в странах Европы, Китая и Южной Кореи.