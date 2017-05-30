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Из бассейна во Флориде вытащили двухметрового аллигатора
31.05.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
Аллигатор длиной более двух метров забрался в понедельник в бассейн одного из частных домов во Флориде. Специалисты поймали рептилию и выпустили ее вдали от людей.
В один из домов в городе Плантейшен, расположенном примерно в 120 километрах к югу от Тампы, штат Флорида, в понедельник забрался аллигатор весьма внушительных размеров.
Рептилию обнаружила женщина, которая чистила бассейн. Она вызвала сотрудников службы охраны дикой природы. Прибывшие на место специалисты набросили аллигатору на шею петлю и начали вытаскивать его из воды.
После непродолжительной, но весьма активной борьбы рептилия оказалась на суше. По словам специалистов, длина аллигатора составляла примерно 2−2,5 метра. Позже его выпустили вдали от населенных пунктов.
Биологи рассказали, что сейчас у этих животных сезон спаривания, поэтому они достаточно активно перемещаются по суше, и их довольно часто находят в самых неожиданных местах.
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Аллигатор длиной более двух метров забрался в понедельник в бассейн одного из частных домов во Флориде. Специалисты поймали рептилию и выпустили ее вдали от людей.
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