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Из бассейна во Флориде вытащили двухметрового аллигатора

31.05.2017 10:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Аллигатор длиной более двух метров забрался в понедельник в бассейн одного из частных домов во Флориде. Специалисты поймали рептилию и выпустили ее вдали от людей.

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В один из домов в городе Плантейшен, расположенном примерно в 120 километрах к югу от Тампы, штат Флорида, в понедельник забрался аллигатор весьма внушительных размеров.

Рептилию обнаружила женщина, которая чистила бассейн. Она вызвала сотрудников службы охраны дикой природы. Прибывшие на место специалисты набросили аллигатору на шею петлю и начали вытаскивать его из воды.

После непродолжительной, но весьма активной борьбы рептилия оказалась на суше. По словам специалистов, длина аллигатора составляла примерно 2−2,5 метра. Позже его выпустили вдали от населенных пунктов.

Биологи рассказали, что сейчас у этих животных сезон спаривания, поэтому они достаточно активно перемещаются по суше, и их довольно часто находят в самых неожиданных местах.

 
 
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Аллигатор длиной более двух метров забрался в понедельник в бассейн одного из частных домов во Флориде. Специалисты поймали рептилию и выпустили ее вдали от людей.

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